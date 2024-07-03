Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, що Україна очікує від саміту НАТО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, що Україна очікує від саміту НАТО
Президент розповів, що на саміті НАТО просуватиме передачу Україні додаткових систем ППО Patriot
фото з відкритих джерел

На саміті Україна хотіла б отримати запрошення до Альянсу, але знає, що не отримає його

Україна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Президент розповів, що на саміті НАТО він просуватиме передачу Україні додаткових систем ППО Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки.

За словами Зеленського, Україна також хоче отримати запрошення до Альянсу, але знає, що не отримає його.

«Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США», – додав президент України.

Нагадаємо, у Вашингтоні менш ніж за тиждень відбудеться саміт НАТО. Однак Україні варто очікувати, як на гарні новини так, і не дуже. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради та експосол США в Україні Джон Гербст.

Як повідомлялося, журналісти газети The Daily Telegraph з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту США повідомили, що Київ за останні два роки багато зробив для реформування країни. Однак країни-члени НАТО не хочуть запрошувати до Альянсу Україну через масштабну корупцію в державі.

До слова, країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році. Про це пише Reuters із посиланням на слова західноєвропейського дипломата. Наголошується, що лідери держав-членів Альянсу підпишуть відповідний документ на саміті, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні.

Читайте також: 

Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час розмови Зеленський запросив Болуарте до України
Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу
6 червня, 09:45
Президент Франції заявив про створення коаліції з кількох країн, які готові навчати військових ЗСУ на території України
Макрон зробив заяву щодо відправки в Україну військових інструкторів
7 червня, 22:12
Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 13 червня
Стало відомо, коли відбудеться «Рамштайн-23»
10 червня, 22:15
Українцям будуть виділені сертифікати на 908 грн на книжки, доступними вони будуть у «Дії»
Молодь отримуватиме сертифікати на купівлю книжок – президент підписав закон
18 червня, 14:03
Володимир Зеленський та Віола Амхерд перед початком роботи Саміту миру
Саміт миру: що Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії
15 червня, 16:30
Локація до брифінгу лідерів держав на Саміті миру
Reuters: Без підтримки головних союзників Москви вплив Саміту миру буде слабшим
15 червня, 13:13
Закон необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ
Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ
28 червня, 23:25
Зеленський розповів про зусилля, яких докладає Офіс Президента й Координаційний штаб для звільнення з російської неволі всіх полонених і політичних в’язнів
Зеленський зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом
29 червня, 18:02
Під час візиту до України Орбан (ліворуч) поспілкувався із журналістом зі Швейцарії
Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському
Вчора, 08:38

Політика

Зеленський розповів, що Україна очікує від саміту НАТО
Зеленський розповів, що Україна очікує від саміту НАТО
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
​Зеленський анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки
​Зеленський анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки
Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру
Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру
Банкова відреагувала на план Трампа щодо припинення війни
Банкова відреагувала на план Трампа щодо припинення війни
Небезпечний для України? Експосол США оцінив сигнали, які Трамп дає Україні
Небезпечний для України? Експосол США оцінив сигнали, які Трамп дає Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
16K
Очільниця МЗС Німеччини виправдалась за витрати на макіяж, порівнявши себе із гробарем
13K
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
12K
Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW
8464
Онлайн карта бойових дій в Україні на 03.07.2024: ситуація на фронті
5758
Втрати ворога станом на 3 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Родичі деяких київських посадовців втекли за кордон від мобілізації за допомогою дітей-сиріт
Вчора, 22:54
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Вчора, 21:07
Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Вчора, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Вчора, 19:26
Саміт НАТО у Вашингтоні. Американський дипломат прогнозує кілька новин для України: гарні і не дуже
Вчора, 19:22
Тенісистка Еліна Світоліна перемогла суперницю на старті Вімблдона-2024
Вчора, 18:43

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua