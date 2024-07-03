Зеленський розповів, що Україна очікує від саміту НАТО

На саміті Україна хотіла б отримати запрошення до Альянсу, але знає, що не отримає його

Україна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Президент розповів, що на саміті НАТО він просуватиме передачу Україні додаткових систем ППО Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки.

За словами Зеленського, Україна також хоче отримати запрошення до Альянсу, але знає, що не отримає його.

«Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США», – додав президент України.

Нагадаємо, у Вашингтоні менш ніж за тиждень відбудеться саміт НАТО. Однак Україні варто очікувати, як на гарні новини так, і не дуже. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради та експосол США в Україні Джон Гербст.

Як повідомлялося, журналісти газети The Daily Telegraph з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту США повідомили, що Київ за останні два роки багато зробив для реформування країни. Однак країни-члени НАТО не хочуть запрошувати до Альянсу Україну через масштабну корупцію в державі.

До слова, країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році. Про це пише Reuters із посиланням на слова західноєвропейського дипломата. Наголошується, що лідери держав-членів Альянсу підпишуть відповідний документ на саміті, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні.