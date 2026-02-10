Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО передало європейцям два стратегічні командні пости

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
НАТО передало європейцям два стратегічні командні пости
США перерозподіляють повноваження в Альянсі
фото: Reuters

Європейські офіцери очолять командування в Неаполі та Норфолку в межах перерозподілу ролей

Сполучені Штати планують передати європейським союзникам два ключові командні пункти НАТО: в італійському Неаполі та американському Норфолку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як зазначає агентство, такий крок відповідає вимогам президента США Дональда Трампа щодо посилення відповідальності європейських держав за власну безпеку. У межах змін європейські офіцери мають очолити Об’єднане командування збройних сил НАТО в Неаполі та Об’єднане командування збройних сил у Норфолку, які наразі перебувають під керівництвом американських адміралів.

Водночас США, за інформацією співрозмовників, зосередять під своїм контролем три інші командування нижчого рівня, що відповідають за проведення операцій: Об’єднане повітряне, Об’єднане морське та Об’єднане сухопутне командування.

Представник НАТО, відповідаючи на запитання щодо змін, заявив: «Союзники домовилися про новий розподіл обов'язків старших офіцерів у командній структурі НАТО, в якій європейські союзники, включаючи найновіших членів НАТО, відіграватимуть більш помітну роль у військовому керівництві Альянсу». За словами посадовця, рішення пов’язане з плануванням майбутніх ротацій, а детальніша інформація буде оприлюднена пізніше.

Раніше, командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич доручив розпочати військове планування місії «Арктичний вартовий», спрямованої на посилення захисту арктичного регіону навколо Гренландії.

Читайте також:

Теги: НАТО Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість техніки російських збройних сил у Карелії зосереджена в її столиці, Петрозаводську
Росія відновлює військову присутність біля кордону з НАТО
1 лютого, 06:28
Фінських солдатів просили не перемагати американців на навчаннях НАТО
The Times: фінів попросили «піддаватися» американцям, щоб їх не принижувати
23 сiчня, 18:18
Фредеріксен прокоментувала угоду щодо Гренландії
Угода Трампа та НАТО щодо Гренландії. Данія зробила заяву
22 сiчня, 11:13
Андерсен додав, що участь у навчаннях уже підтвердили кілька країн-членів НАТО
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
17 сiчня, 02:48
Крозетто розкритикував ідею розвідувальної місії європейських країн НАТО в Гренландії
Італія висміяла кількість військових, запропоновану для місії НАТО в Гренландії
17 сiчня, 00:11
Рютте заявив про координацію РФ із Китаєм, Іраном і КНДР
Генсек НАТО назвав три країни, які підживлюють агресію Путіна
14 сiчня, 13:43
Рада Україна–НАТО зібралась через атаку «Орєшніком» по Львову
Рада Україна-НАТО обговорила удар РФ ракетою «Орєшнік»
13 сiчня, 08:16
США з Європи нікуди не підуть
НАТО доживає останні роки? Чого чекати Україні
12 сiчня, 20:21
Іспанія закликала до створення європейської армії через політику Трампа
Іспанія закликала до створення європейської армії через політику Трампа
11 сiчня, 05:29

Політика

ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році
ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»
«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки
«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки
НАТО передало європейцям два стратегічні командні пости
НАТО передало європейцям два стратегічні командні пости
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії
МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат
МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua