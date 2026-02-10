НАТО передало європейцям два стратегічні командні пости

Європейські офіцери очолять командування в Неаполі та Норфолку в межах перерозподілу ролей

Сполучені Штати планують передати європейським союзникам два ключові командні пункти НАТО: в італійському Неаполі та американському Норфолку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як зазначає агентство, такий крок відповідає вимогам президента США Дональда Трампа щодо посилення відповідальності європейських держав за власну безпеку. У межах змін європейські офіцери мають очолити Об’єднане командування збройних сил НАТО в Неаполі та Об’єднане командування збройних сил у Норфолку, які наразі перебувають під керівництвом американських адміралів.

Водночас США, за інформацією співрозмовників, зосередять під своїм контролем три інші командування нижчого рівня, що відповідають за проведення операцій: Об’єднане повітряне, Об’єднане морське та Об’єднане сухопутне командування.

Представник НАТО, відповідаючи на запитання щодо змін, заявив: «Союзники домовилися про новий розподіл обов'язків старших офіцерів у командній структурі НАТО, в якій європейські союзники, включаючи найновіших членів НАТО, відіграватимуть більш помітну роль у військовому керівництві Альянсу». За словами посадовця, рішення пов’язане з плануванням майбутніх ротацій, а детальніша інформація буде оприлюднена пізніше.

Раніше, командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич доручив розпочати військове планування місії «Арктичний вартовий», спрямованої на посилення захисту арктичного регіону навколо Гренландії.