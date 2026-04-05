Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Відкриття Ормузької протоки: Трамп, звертаючись до Ірану, перейшов на лайку

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США у діалозі з Іраном вдався до брутальної лексики
фото з відкритих джерел

Американський президент назвав владу Ірану «божевільними виродками» і знову пригрозив життям у пеклі

Президент США Дональд Трамп використав ненормативну лексику, звертаючись до Ірану з вимогою розблокувати Ормузьку протоку, яка є стратегічним морським шляхом для транспортування нафти і газу з Персидської затоки. Як інформує «Главком», у дописі у своїй соціальній мережі Truth Social у великодню неділю, 5 квітня, американський лідер вкотре пригрозив країні «пеклом», якщо цього не станеться.

«Вівторок в Ірані стане Днем електростанцій і Днем мостів – усе в одному флаконі. Нічого подібного ще не було!!!», – написав Трамп, натякаючи на те, що 7 квітня минає 10-денний термін його ультиматуму щодо відкриття Ормузької протоки або згоди на укладення мирної угоди.

Після цього президент США вдався до брутальної лексики.

«Відкривайте цю **бану протоку, божевільні виродки, або будете жити в пеклі – просто дивіться!» – ідеться в дописі.

Свої погрози Трамп завершив доволі цинічно. «Хвала Аллаху», – написав він наприкінці.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Тим часом, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп президент погрози Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контроль над Ормузькою протокою став для Ірану головним козирем у війні
Контроль над Ормузькою протокою став для Ірану головним козирем у війні
4 квiтня, 07:25
Як Іран нав’язав Трампу свою гру
Трамп між війною і переговорами: що далі з Іраном?
31 березня, 18:27
Президент розповів про внесок України в безпеку Затоки
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17
Посланець Трампа Коул зустрічається з литовськими політиками
У Литві посланець Трампа провів таємну зустріч, про яку мовчали, щоб не зірвати переговори з Лукашенком
19 березня, 17:21
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
19 березня, 09:37
Президент зазначив, що Україна може запропонувати дронові угоди надійним партнерам
Зеленський розповів, скільки фахівців з «шахедів» відправила Україна на Близький Схід
17 березня, 19:20
Ізраїль увійшов у нинішню війну з Іраном вже з обмеженими запасами перехоплювачів
ЗМІ: В Ізраїля закінчуються перехоплювачі балістики
15 березня, 10:25
Трамп заявив, що думає про захоплення Ормузької протоки
Трамп заявив, що думає про захоплення Ормузької протоки
9 березня, 23:29
Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить атакувати Іран з усієї сили
Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить атакувати Іран з усієї сили
8 березня, 00:58

Соціум

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua