Відкриття Ормузької протоки: Трамп, звертаючись до Ірану, перейшов на лайку

Президент США у діалозі з Іраном вдався до брутальної лексики

Американський президент назвав владу Ірану «божевільними виродками» і знову пригрозив життям у пеклі

Президент США Дональд Трамп використав ненормативну лексику, звертаючись до Ірану з вимогою розблокувати Ормузьку протоку, яка є стратегічним морським шляхом для транспортування нафти і газу з Персидської затоки. Як інформує «Главком», у дописі у своїй соціальній мережі Truth Social у великодню неділю, 5 квітня, американський лідер вкотре пригрозив країні «пеклом», якщо цього не станеться.

«Вівторок в Ірані стане Днем електростанцій і Днем мостів – усе в одному флаконі. Нічого подібного ще не було!!!», – написав Трамп, натякаючи на те, що 7 квітня минає 10-денний термін його ультиматуму щодо відкриття Ормузької протоки або згоди на укладення мирної угоди.

Після цього президент США вдався до брутальної лексики.

«Відкривайте цю **бану протоку, божевільні виродки, або будете жити в пеклі – просто дивіться!» – ідеться в дописі.

Свої погрози Трамп завершив доволі цинічно. «Хвала Аллаху», – написав він наприкінці.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Тим часом, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.