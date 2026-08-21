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Кіт Келлог прибув до України напередодні Дня Незалежності

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кіт Келлог прибув до України напередодні Дня Незалежності
Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог відвідав Одеський порт
фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Американська делегація вже відвідала Одесу та на власні очі побачила наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог у п'ятницю, 21 серпня, прибув до України напередодні Дня Незалежності. Одним із перших пунктів його візиту став Одеський морський торговельний порт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Перший заступник міністра Сергій Деркач разом із делегацією США на чолі з Келлогом відвідали Одеський морський порт. Американській делегації показали наслідки російських атак на портову інфраструктуру. Сторони також обговорили безпеку судноплавства, функціонування Українського морського коридору та стійкість експортної логістики.

Кіт Келлог прибув до України напередодні Дня Незалежності фото 1
фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

«Для нас важливо, що американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах працюють українські порти. Попри системні російські атаки, ми продовжуємо забезпечувати роботу морського коридору. Наше завдання - разом із партнерами посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та стійкість української логістики», – зазначив Деркач.

Окрему увагу під час зустрічі приділили інвестиціям та можливій участі американського бізнесу у відновленні України. Представники України та США обговорили конкретні проєкти публічно-приватного партнерства у портовій, дорожній та залізничній інфраструктурі.

Також йшлося про можливості Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови для залучення коштів у транспортну галузь та логістику.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський жартома запропонував Келлогу українське громадянство та квартиру. Причиною стала помічена закономірність: під час попередніх приїздів американця до Києва Росія не завдавала масованих ударів по столиці.

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Теги: США Україна Кіт Келлог

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