Кіт Келлог прибув до України напередодні Дня Незалежності

Американська делегація вже відвідала Одесу та на власні очі побачила наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог у п'ятницю, 21 серпня, прибув до України напередодні Дня Незалежності. Одним із перших пунктів його візиту став Одеський морський торговельний порт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Перший заступник міністра Сергій Деркач разом із делегацією США на чолі з Келлогом відвідали Одеський морський порт. Американській делегації показали наслідки російських атак на портову інфраструктуру. Сторони також обговорили безпеку судноплавства, функціонування Українського морського коридору та стійкість експортної логістики.

фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

«Для нас важливо, що американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах працюють українські порти. Попри системні російські атаки, ми продовжуємо забезпечувати роботу морського коридору. Наше завдання - разом із партнерами посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та стійкість української логістики», – зазначив Деркач.

Окрему увагу під час зустрічі приділили інвестиціям та можливій участі американського бізнесу у відновленні України. Представники України та США обговорили конкретні проєкти публічно-приватного партнерства у портовій, дорожній та залізничній інфраструктурі.

Також йшлося про можливості Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови для залучення коштів у транспортну галузь та логістику.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський жартома запропонував Келлогу українське громадянство та квартиру. Причиною стала помічена закономірність: під час попередніх приїздів американця до Києва Росія не завдавала масованих ударів по столиці.