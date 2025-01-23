Нацбанк підвищив облікову ставку, окупанти захопили Нововасилівку. Головне за 23 січня

Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних

Нацбанк підвищив облікову ставку, на Донеччині окупанти захопили Нововасилівку, Трамп просить Саудівську Аравію знизити ціни на нафту. «Главком» склав добірку новин 23 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Нацбанк підвищив облікову ставку

Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних. Ставка підвищиться з 24 січня цього року. Рішення щодо підвищення облікової ставки спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Регулятор нагадав, що у грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12%, що перевищило жовтневий прогноз НБУ, насамперед через дію тимчасових чинників (зокрема гірші тогорічні врожаї).

Оновлений макропрогноз передбачає подальше підвищення облікової ставки для стримування інфляції

Гнезділов повертається на службу після публічного СЗЧ

Військовослужбовець Сергій Гнезділов повертається на службу після публічного самовільного залишення служби.

Як відомо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагнув привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів.

СБУ запобігла теракту в Житомирі

СБУ та Нацполіція затримали у Житомирі агентів РФ, які збиралися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом на 102.

За даними слідства, двоє 19-річних мешканців Дніпропетровщини шукали «легкого заробітку» через Telegram. Вони погодилися виконати «спецзавдання», за яке їм пообіцяли заплатити $3 тис.

Два вибухові пристрої замаскували у дитячу м’яку іграшку та коробку від портативного акумулятора. Їх заклали біля вхідних дверей і в кімнаті та пішли з квартири. Для фіксації теракту встановили мобільний телефон у режимі відеоспостереження, а про виконану роботу мали повідомили свого «замовника».

На Донеччині окупанти захопили Нововасилівку

Російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога.

Як кажуть аналітики DeepState, сили противника, які здійснювали штурмові дії на Нововасилівку складалися в основному з підрозділів 27-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а саме 433-й мотострілецький полк, 506-й мотострілецький полк, 907-й окремий розвідувальний батальйон.

Зазначається, що ворог продовжує штурмові дії вже на Успенівку. Водночас у Нововасилівці українським захисникам вдалося стримати ворога і виграти час.

Трамп просить Саудівську Аравію знизити ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні.

Політик збирається попросити Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизити ціни на нафту.

«Її треба знизити – що, на мій подив, вони не зробили до виборів (президента США – «Главком»). Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Просто зараз ціна досить висока, тому війна триватиме», – заявив він.

На думку американського президента, ціна на нафту мала бути знижена «вже давно». Крім того, президент США поклав на Саудівську Аравію та ОПЕК часткову відповідальність за продовження війни.