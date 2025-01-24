Сенат США затвердив нового директора ЦРУ. Що про нього відомо

На слуханнях у Сенаті Реткліфф наголосив на важливості використання штучного інтелекту та інших новітніх технологій для боротьби з такими загрозами, як Росія та Китай

Раніше Джон Реткліфф був директором Національної розвідки за першої президентської каденції Дональда Трампа

Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаді директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ), другого члена Кабінету. Про це повідомляє Associated Press.

Реткліфф, який раніше обіймав посаду директора Національної розвідки в першій адміністрації Трампа, став першим, хто очолював як ЦРУ, так і Національну розвідку. Колишній федеральний прокурор і республіканець з Техасу, він здобув репутацію переконаного прихильника Трампа під час роботи конгресменом у період першого імпічменту президента.

На слуханнях у Сенаті Реткліфф наголосив на важливості використання штучного інтелекту та інших новітніх технологій для боротьби з такими загрозами, як Росія та Китай. Він також пообіцяв посилити використання людської розвідки та модернізувати роботу ЦРУ для ефективнішого протистояння сучасним викликам.

На голосуванні результати розподілилися таким чином: 74 «за» та 25 «проти», чимало демократів не підтримали його затвердження. Джон Реткліфф був приведений до присяги одразу після голосування Сенату.

Серед першочергових завдань Реткліффа – зміцнення національної безпеки та боротьба з загрозами, що надходять від Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї, хакерських угруповань і терористичних організацій.

Раніше про Джона Реткліффа вже писав «Главком» у матеріалі: «Нові «свої люди» Дональда Трампа. Що відомо про голову розвідки США».

Нагадаємо, президент Дональд Трамп ще в листопаді 2024 року оголосив ряд майбутніх призначень своєї команди. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Також Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Керрана, який відповідав за його безпеку під час замаху у липні 2024 року у штаті Пенсильванія.

Крім цього, нова адміністрація США оголосила про призначення посла країни у Європейському Союзі – ним став Ендрю Паздер. Раніше він очолював компанію CKE Restaurants, яка має кілька мереж закладів швидкого харчування. За словами президента Дональда Трампа, Паздер «чудово попрацює, представлюячи інтереси США у такому важливому регіоні».