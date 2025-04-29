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Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді
Карні позиціонував себе як антитрампіст, зосередившись у своїй передвиборчій кампанії на відносинах зі Сполученими Штатами
фото: Reuters

Лише кілька місяців тому опитування громадської думки вказували на поразку непопулярної Ліберальної партії, яка перебуває при владі з 2015 року

Ліберальна партія Канади, очолювана Марком Карні, перемагає на дострокових парламентських виборах. Як повідомляє «Главком», про це пише канадський суспільний мовник CBC із посиланням на дані власного агрегатора голосування.

«Прогноз вказує, що Ліберальна партія сформує четвертий поспіль уряд. Це - рідкість у канадській політиці», – стверджує CBC.

За прогнозом CBC, ліберали отримають 164 місця із 343 у Палаті громад, а їхні головні суперники з Консервативної партії – 148. У Квебекського блоку – 23 депутатські мандати, а у Нової демократичної партії – сім. Щоб сформувати уряд більшості, потрібно отримати 172 місця.

Остаточні підсумки виборів поки не підбили. Ліберальна партія Канади набрала стільки місць у парламенті, що жодна інша партія тепер не може самостійно сформувати уряд. Навіть якщо ліберали не матимуть повної більшості, інші партії теж не зможуть обʼєднатися й створити коаліцію без них. Тобто уряд точно очолюватиме Ліберальна партія.

Кілька місяців тому опитування громадської думки вказували на поразку непопулярної Ліберальної партії, яка перебуває при владі з 2015 року. Політичні спостерігачі зазначають, що ці вибори були вкрай незвичними: головним питанням поряд з економічним становищем стали відносини зі США. Заяви Дональда Трампа про те, що Канада має стати 51-м штатом США та введення мит на канадський імпорт, що може спровокувати рецесію в Канаді, вплинули на настрої багатьох виборців.

Усе це призвело до перемоги Марка Карні – економіста, який в минулому очолював провідні банки Канади та Великої Британії – та лібералів. Карні позиціонував себе як антитрампіст, зосередившись у своїй передвиборчій кампанії на відносинах зі Сполученими Штатами.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже привітала Марка Карні та його Ліберальну партію з перемогою на парламентських виборах.

Варто зазначити, що в Канаді тривають парламентські вибори. За їх результатами буде призначено нового премʼєр-міністра та уряд країни.

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 28 квітня.

Хоча на федеральному рівні у Канаді зареєстровано 16 партій, лише пʼятьом з них соцопитування прогнозують місця у парламенті: Ліберальній партії, очолюваній премʼєр-міністром Марком Карні, опозиційній Консервативній партії на чолі із Пʼєром Полієвом, Новій демократичній партії, Партії Зелених, а також Квебекському блоку.

Згідно з прогнозами, значні шанси отримати більшість у новому парламенті має Ліберальна партія, хоча ще на початку року найбільшою підтримкою користувалися консерватори. Час роботи виборчих дільниць різнитиметься, залежно від регіону, але вони будуть відкритими протягом 12 годин.

10 березня новим головою уряду став колишній голова Банку Канади Марк Карні. Він хоч і близький до лібералів, але не був членом партії. Зазначимо, що Марк Карні під час внутрішньопартійних виборів заявляв, що повністю підтримує позицію уряду Канади – надавати підтримку Україні.

Позиція П’єра Пуальєвра та консерваторів більш суперечлива. Вони ніби засуджують російську агресію та виступають за посилення допомоги Україні. Проте раніше консерватори під різними приводами блокували ініціативи уряду Трюдо, що впливали на Україну.

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Теги: вибори Канада

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