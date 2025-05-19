Вибори президента Румунії. Як проголосували дільниці на території України

В Україні було відкрито три виборчі дільниці

За прозахідного кандидата в Україні проголосували понад 300 людей

На голосуванні в другому турі виборів президента Румунії проросійський кандидат Джордже Сіміон програв на закордонних дільницях в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HotNews

В Україні було відкрито три виборчі дільниці: у Києві, в Чернівцях і Солотвино на Закарпатті. Загалом у голосуванні взяли участь 429 людей, з них 323 (75,29%) проголосували за прозахідного мера Бухареста Нікушора Дана, водночас 106 (24,71%) віддали голоси за Сіміона. Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Дан переміг на виборах з результатом 53,60% голосів, Сіміона підтримали 46,40% виборців.

Нагадаємо, мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі виборів президента Румунії після підрахунку 100% голосів. Перший тур був ще 4 травня. Тоді Сіміон та Дан набрали 41% та 21% голосів відповідно.

Після оголошення результатів на виборах Дан зробив перший допис. Він заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього. Тим часом очільник праворадикальної партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах та записав відповідне відео.

Раніше голова Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітали мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії. Також з перемогою Дана привітав президент України Володимир Зеленський.

До слова, під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.