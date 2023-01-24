Танки для України: Бербок розповіла, чому Німеччина затягує процес
Анналена Бербок: «Я визнаю: Україна потребує більшої підтримки»
Німеччина не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників. Про це заявила очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у виступі на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє «Європейська правда».
На початку свого виступу Бербок розповіла про свої враження від розмови з підлітками у Харкові та про потребу захистити Україну.
Згодом, коли перейшло до запитань членів ПАРЄ, норвезька депутатка Інгрід Шу закликала Бербок пояснити, коли Німеччина нарешті надасть Україні танки Leopard-2. Вона заявила, що Німеччина в принципі не проти надавати танки, але є одна вимога.
«Я визнаю: Україна потребує більшої підтримки. Але не тільки від моєї країни, а від усіх країни. Тому ми закликаємо , щоби танки були надані великою групою країн», – пояснила вона, не уточнивши утім, коли має настати цей час.
Анналена Бербок визнала, що є нюанси пов’язані з розбіжністю з цього питання в уряді Німеччини, але вона вважає за необхідне не звинувачувати один одного, а добиватися міжнародної підтримки постачання, і не лише військового. «Так, ми маємо робити більше військової підтримки, але також ми маємо надавати більше гуманітарної підтримки, а також для притягнення до відповідальності (російського керівництва)», – заявила Бербок.
До відома, Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.
Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.
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