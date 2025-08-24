Головна Світ Економіка
Канада виділить $1 млрд на військову допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Карні, Канада надасть десятки мільйонів на екстрену допомогу, створення бомбосховищ та протидію кібератакам
скріншот з трансляції Офісу президента

Кошти буде спрямовано на постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть наступного місяця

Канада надасть Україні зброї на $1 млрд доларів. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канадського прем'єр-міністра Марка Карні.

«На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові $2 млрд  військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад $1 млрд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння – шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця», – зазначив Карні.

Глава канадського уряду зазначив, що Канада надасть десятки мільйонів на екстрену допомогу, створення бомбосховищ, а також на протидію кібератакам. Крім того, буде посилено співпрацю з Україною, європейськими партнерами та США, щоб забезпечити негайне та безумовне повернення дітей.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Цей візит став першим для нього на посаді глави канадського уряду. У центрі столиці тривають офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах бере участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості.

Раніше стало відомо, що Норвегія виділяє майже 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України. Вони будуть поставлені з Німеччини до України.

Норвегія та Німеччина профінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них. Крім того, як зазначається, Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що новий механізм з оборонної підтримки України, який реалізовано США та НАТО, вже дає результати.

Теги: Канада Марк Карні військова допомога фінансування

