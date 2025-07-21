Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готує нову стратегію зовнішньополітичної діяльності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна готує нову стратегію зовнішньополітичної діяльності
Дипломат анонсував плани щодо визначення нових, чітких форматів і критеріїв партнерств із країнами світу
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Попередня стратегія була ухвалена ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про підготовку нової стратегії зовнішньополітичної діяльності за підсумками наради послів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МЗС.

Попередня стратегія була ухвалена у 2021 році. Вона є основоположним документом для сфери зовнішніх зносин і має відповідати сучасним реаліям війни. «Війна розставила багато крапок над «і» для нас як держави. Це нове усвідомлення має бути відображене в новій стратегії», – наголосив Сибіга.

Дипломат анонсував плани щодо визначення нових, чітких форматів і критеріїв партнерств із країнами світу. «Ми нарешті впорядкуємо підходи до стратегічних партнерств. Такі відносини мають бути підкріплені практичними діями й ефективно працювати на підтримку України. Передбачаємо кілька рівнів та градацій», – зазначив глава МЗС.

Крім того, міністр відзначив важливість синхронізації санкційної політики з міжнародними партнерами. «Ми виконуємо важливу «домашню роботу». Наприкінці червня – початку липня ми синхронізували з ЄС санкційні пакети з 13 по 17. Незабаром імплементуємо 18. Також ініціювали зміни до законодавства для гармонізації санкційного тиску», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нових послів. Вранці 21 липня президент провів нараду з міністром закордонних справ та командою Офісу президента. На зустрічі фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – зазначив він.

До слова, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко може стати послом України в Сербії.

Як повідомлялося, десятки демонстрантів зібралися біля посольства США в Куала-Лумпурі на знак протесту проти запропонованого призначення Ніка Адамса на посаду посла Сполучених Штатів у Малайзії.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент провів нараду з міністром закордонних справ
Зеленський обговорив із Сибігою призначення нових послів
Сьогодні, 11:41
Сибіга провів зустріч із представниками Конгресу США
Сибіга провів зустріч із представниками Конгресу США: говорили про санкції та оборонну співпрацю
12 липня, 01:14
Учасника Революції гідності було затримано за політизованими звинуваченнями
Провів 10 років за ґратами у РФ. Політв’язень Коломієць повернувся в Україну
11 липня, 17:40
Подарунок уособлює спільну історію, єдність та прагнення до свободи й солідарності
Посол України подарував Ердогану символічний подарунок
11 липня, 12:25
Міністр очікує найближчим часом кадрові рішення в українському дипломатичному корпусі
Сибіга розповів, кого з послів хоче поміняти Зеленський
8 липня, 21:41
Представник МЗС Георгій Тихий висловився про перспективи обговорення вступу України до НАТО
Речник МЗС заявив, що дискусія про членство України в НАТО стала токсичною
7 липня, 10:37
Україна провела евакуацію 31 громадянина України з іранської території
Евакуація українців з Ірану. Розвідка повідомила деталі операції
25 червня, 10:18
Сибіга: Зараз слушний час, щоб примусити Росію до миру
Сибіга назвав три ключові важелі тиску, щоб змусити Росію до миру
23 червня, 11:30
Сибіга озвучив задачу від Зеленського
Зеленський змінить керівників деяких посольств
21 червня, 20:58

Політика

Україна готує нову стратегію зовнішньополітичної діяльності
Україна готує нову стратегію зовнішньополітичної діяльності
ППО, боєприпаси і мільйони на дрони. Шмигаль підбив підсумки «Рамштайну»
ППО, боєприпаси і мільйони на дрони. Шмигаль підбив підсумки «Рамштайну»
Україна до кінця року відкриє нові посольства: список
Україна до кінця року відкриє нові посольства: список
Президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою
Президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою
Зеленський назвав країни, з якими Україна домовиться про множинне громадянство
Зеленський назвав країни, з якими Україна домовиться про множинне громадянство
Україна посилює захист від російських дронів. Зеленський анонсував рішення уряду
Україна посилює захист від російських дронів. Зеленський анонсував рішення уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
16K
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
11K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
5674
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5576
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua