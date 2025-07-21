Україна готує нову стратегію зовнішньополітичної діяльності

Попередня стратегія була ухвалена ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про підготовку нової стратегії зовнішньополітичної діяльності за підсумками наради послів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МЗС.

Попередня стратегія була ухвалена у 2021 році. Вона є основоположним документом для сфери зовнішніх зносин і має відповідати сучасним реаліям війни. «Війна розставила багато крапок над «і» для нас як держави. Це нове усвідомлення має бути відображене в новій стратегії», – наголосив Сибіга.

Дипломат анонсував плани щодо визначення нових, чітких форматів і критеріїв партнерств із країнами світу. «Ми нарешті впорядкуємо підходи до стратегічних партнерств. Такі відносини мають бути підкріплені практичними діями й ефективно працювати на підтримку України. Передбачаємо кілька рівнів та градацій», – зазначив глава МЗС.

Крім того, міністр відзначив важливість синхронізації санкційної політики з міжнародними партнерами. «Ми виконуємо важливу «домашню роботу». Наприкінці червня – початку липня ми синхронізували з ЄС санкційні пакети з 13 по 17. Незабаром імплементуємо 18. Також ініціювали зміни до законодавства для гармонізації санкційного тиску», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нових послів. Вранці 21 липня президент провів нараду з міністром закордонних справ та командою Офісу президента. На зустрічі фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – зазначив він.

До слова, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко може стати послом України в Сербії.

Як повідомлялося, десятки демонстрантів зібралися біля посольства США в Куала-Лумпурі на знак протесту проти запропонованого призначення Ніка Адамса на посаду посла Сполучених Штатів у Малайзії.