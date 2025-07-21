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Україна до кінця року відкриє нові посольства: список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна до кінця року відкриє нові посольства: список
Андрій Сибіга оголосив про підготовку нової стратегії зовнішньополітичної діяльності України
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Україна планує відкрити чотири посольства, а також понад 10 нових консульських установ

До кінця 2025 року у планах України відкрити посольства у Домінікані, Еквадорі, Панамі та Уругваї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, Україна планує відкрити чотири посольства до кінця цього року, а також понад 10 нових консульських установ. Нові консульства з’являться зокрема в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два – у Франції та Польщі.

Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську буде підвищено до рівня генеральних консульств.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нових послів. Вранці 21 липня президент провів нараду з міністром закордонних справ та командою Офісу президента. На зустрічі фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – зазначив він.

До слова, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко може стати послом України в Сербії.

Як повідомлялося, десятки демонстрантів зібралися біля посольства США в Куала-Лумпурі на знак протесту проти запропонованого призначення Ніка Адамса на посаду посла Сполучених Штатів у Малайзії.

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Теги: Андрій Сибіга посольство МЗС

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