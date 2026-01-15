Головна Світ Політика
США перекидають авіаносну ударну групу з Азії на Близький Схід

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США перекидають авіаносну ударну групу з Азії на Близький Схід
Сполучені Штати розпочали передислокацію авіаносної ударної групи
фото з відкритих джерел

Процес займе близько тижня

Сполучені Штати розпочали передислокацію авіаносної ударної групи з Південнокитайського моря до зони відповідальності Центрального командування США на Близькому Сході. Про це повідомила кореспондентка NewsNation у Білому домі Келлі Мейер, пише «Главком».

Очікується, що процес займе близько тижня.

США перекидають авіаносну ударну групу з Азії на Близький Схід фото 1

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. 

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.

США авіаносець

