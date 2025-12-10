Новий мер Нью-Йорка Мамдані змінить житло через критику

Мер Зогран Мамдані відмовився від квартири з регульованою орендною платою

Обраний мер Нью-Йорка Зогран Мамдані підтвердив своє рішення мешкати в офіційній резиденції мерів, маєтку Грейсі, виїжджаючи з квартири з регульованою орендною платою, що стала мішенню для його політичних опонентів. Про це пише «Главком» із посиланням на bbc.com

Зогран Мамдані оголосив у понеділок, 9 грудня 2025 року, що він і його родина переїдуть до маєтку Грейсі на Мангеттені – традиційної офіційної резиденції мерів міста, збудованої у 1799 році.

Мамдані пояснив рішення «безпекою родини та важливістю присвячення всіх зусиль реалізації програми доступності життя». До цього він проживав у квартирі з регульованою ставкою орендної плати в кварталі Асторія району Квінс, за яку, згідно з документами, сплачував $2300 на місяць. Це значно нижче середньої вартості оренди односпальної квартири в Нью-Йорку ($3500).

Під час передвиборчої кампанії його суперники, включно з колишнім губернатором Ендрю Куомо, критикували Мамдані за проживання у пільговому житлі, зважаючи на його походження з відомої родини (мати – кінематографістка Міра Наїр, батько – професор Махмуд Мамдані). Критика виникала на тлі того, що заморожування орендної плати було головним пунктом його програми.

Мамдані, який переміг під гаслами доступності житла, зазначив: «Хоча я більше не живу в Асторії, але Асторія завжди житиме в мені й у тій роботі, що я роблю».

Переїзд відбудеться практично одночасно з його інавгурацією 1 січня. Маєток у «федеральному стилі» відомий п'ятьма спальнями, підвищеними заходами безпеки і, згідно із заявами попередніх мешканців (дружини колишнього мера Чірлейн Маккрей і мера Еріка Адамса), можливою присутністю привидів.

Раніше президент США Дональд Трамп провів зустріч з новообраним мером Нью-Йорка Зограном Мамдані в Овальному кабінеті Білого дому. Попри глибокі політичні розбіжності, обидва лідери заявили про готовність до співпраці