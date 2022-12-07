Новий скандал із Amnesty International: організація вважає, що Україна отримує забагато уваги

Представники організації вважають, буцімто світ приділяє надто багато уваги розслідуванню воєнних злочинів РФ в Україні і звинувачує Міжнародний кримінальний суд у «вибірковому правосудді»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вимушений відреагувати на заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що розслідування Міжнародного кримінального суду по Україні є начебто «вибірковим правосуддям», і воєнним злочинам Росії в Україні приділяється надто багато уваги. Про це Лубінець повідомив у Telegram.

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«В Amnesty International розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо України називають «вибірковим правосуддям», наголошуючи на тому, що, розслідуючи воєнні злочини в Україні, МКС відмовляє іншим країнам у правосудді», – заявив Лубінець.

Відповідні листівки, зазначив омбудсмен, Amnesty International розповсюджує на 21 сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту. За словами омбудсмена, таким чином міжнародна організація Amnesty International «продовжує закопувати залишки своєї репутації».

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Як підкреслив уповноважений, «ми вже чули влітку спроби показати «несправедливу увагу» Міжнародного кримінального суду до подій в Україні і розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вчиняє Російська Федерація».

«Я вимушений реагувати на подібні випадки для того, щоб ті люди та організації, які фінансують AI, були поінформовані про те, що організація вже явно реалізує інформаційну політику Кремля. Залишилось зрозуміти, їх обманули російські пропагандисти чи дійсно, гроші не пахнуть?», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, серпні Amnesty International опублікувала доповідь про те, що українські військові у спробі відбити російське вторгнення наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях. Після цього розгорівся гучний скандал, і Amnesty International попросила вибачення, але заявила, що не відмовляється від своїх висновків.

Згодом розгорівся ще один скандал: Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця.