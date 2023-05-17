США озвучили Росії свої ядерні можливості

На даний момент Вашингтон має 1419 боєголовок, розгорнутих на 662 ракетах наземного і підводного базування

Сполучені штати Америки оновили статус своїх розгорнутих ядерних сил, після того як Росія призупинила договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що на даний момент Вашингтон має 1419 боєголовок, розгорнутих на 662 ракетах наземного і підводного базування, а також важких бомбардувальниках. Це в межах ліміту в 1550 боєголовок на 700 одиницях техніки, який встановлено Договором про скорочення наступальних озброєнь.

«США продовжують дотримуватися прозорість між державами, які володіють ядерною зброєю, Це є надзвичайно цінним для зменшення ймовірності неправильного сприйняття, прорахунків і дорогої конкуренції з озброєнь. Такі заходи особливо важливі в періоди високої напруженості», – йдеться в заяві Держдепу США.

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Росія відповідної інформації не надала.

Президент РФ Володимир Путін 28 лютого підписав закон про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНВ). Таким чином, скасував інспекції та обмін даними, необхідні для перевірки зобов’язань за останньою угодою між Росією та США, яка обмежувала їхні ядерні арсенали. Байден назвав це рішення «великою помилкою».