Президентка Єврокомісії закликала Путіна продовжити зернову угоду

Урсула фон дер Ляєн: «М'яч тепер на полі Росії і за цим спостерігає весь світ»

Як каже посадовиця, у разі відмови Путіна продовжити угоду наслідком може стати глобальна продовольча безпека

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до російського диктатора Володимира Путіна із закликом продовжити зерновий договір». Про це повідомляє The Guardian.

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Як завила фон дер Ляєн, у разі відмови Путіна продовжити угоду наслідком може стати глобальна продовольча безпека.

«М'яч тепер на полі Росії і за цим спостерігає весь світ», – сказала посадовиця.

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Нагадаємо, Анкара планує уникнути кризи з боку Москви щодо зернової угоди. Триває підготовка до переговорів президента Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, фермери Ірландії дуже не задоволені зростанням імпорту українського зерна і погрожують протестами.