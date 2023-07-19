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Країна-союзник готова негайно допомогти Україні із відвантаженням зерна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Країна-союзник готова негайно допомогти Україні із відвантаженням зерна
Поточна потужність порту становить 10-15 млн.тонн зерна
Фото: Lettered

Логістика доставки вантажу до узбережжя Балтії залишається вкрай складною

Найбільший порт Литви Клайпеда готовий провести негайне відвантаження 10 млн тонн українського зерна. Про це заявив генеральний директор Клайпедського порту Альгіс Латакас, повідомляє LRT.

При цьому Латакас зазначив, що логістика доставки вантажу до узбережжя Балтії залишається вкрай складною.

«Є величезна проблема, оскільки це пов'язано з багатьма речами, різними країнами, різними домовленостями, різними інтересами й таке інше. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100 - відсоткове обслуговування частини українського зерна вже сьогодні», – сказав він.

За його словами, поточна потужність порту становить 10-15 млн.тонн зерна, в тому числі експорт литовського зерна становить близько 3,5 млн тонн.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна буде шукати альтернативні шляхи експорту зерна в Балтійському морі.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 липня, Росія атакувала зернові термінали та портову інфраструктуру в портах Одеса та Чорноморськ. Ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

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Теги: експорт президент Порту зерно Литва

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