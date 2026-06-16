Британія запровадила санкції проти Росії і уклала ядерну угоду з Україною

На саміті Стармер підтвердив угоду про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій упродовж двох наступних років

Стармер: Великобританія перекриває нафтові доходи, які живлять війну Путіна

На саміті «Великої сімки» у французькому Евіан-ле-Бен Велика Британія оголосила новий пакет енергетичних санкцій проти Росії – зокрема проти суден тіньового флоту та мереж, через які Кремль обходить обмеження. Напередодні британські командос уперше самостійно перехопили підсанкційний танкер у Ла-Манші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico та AP.

Перехоплення у Ла-Манші

У ніч проти 14 червня бійці Королівської морської піхоти та офіцери Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) висадилися з вертольотів на борт танкера Smyrtos у Ла-Манші. Судно, що перебуває під британськими санкціями, намагалося пройти протокою і тепер утримується біля південного узбережжя Англії для розслідування. Операцію британські військові провели у взаємодії з французькою стороною, яка раніше здійснила власне затримання підсанкційного судна в Середземному морі.

Прем'єр-міністр Кір Стармер, який особисто санкціонував операцію, написав у соцмережах, що вона «завдає чергового удару по Росії і нагадує тим, хто фінансує війну Путіна: ми не дозволимо їм ховатися».

Президент Зеленський привітав дії Лондона, зазначивши, що саме нафтові та газові надходження свого часу дали Росії впевненість розпочати повномасштабне вторгнення, тому «кожне рішення партнерів, яке позбавляє Росію грошей, також обмежує саму війну».

Новий санкційний пакет

Разом із повідомленням про перехоплення танкера Лондон оголосив про нові обмеження: під удар потрапили судна тіньового флоту, що перевозять заборонений російський зріджений природний газ (LNG), а також фінансові мережі, через які Кремль забезпечує армію в обхід санкцій. Оголошення збіглося з відкриттям саміту G7, перша сесія якого була присвячена безпеці України та Європи.

На саміті Стармер також підтвердив угоду про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій упродовж двох наступних років. Для її фінансування британський уряд виділив 210 млн фунтів стерлінгів через механізм UK Export Finance. Партнером «Енергоатому» виступить британська компанія Urenco. За словами Стармера, угоду було укладено під час його зустрічі з Зеленським у Лондоні тижнем раніше. Urenco забезпечує понад третину вмісту урану власним виробництвом на заводі на північному заході Англії, де сукупно зайнято понад 4 500 осіб.

Саміт G7: Україна та тиск на Москву

Саміт G7 у Евіані проходить з 15 по 17 червня 2026 року. Окрім підтримки України, учасники обговорюють конфлікт на Близькому Сході, глобальні економічні дисбаланси та штучний інтелект. Президент Зеленський особисто взяв участь у дискусії щодо України 16 червня. Європейські учасники саміту прагнуть переконати президента США Дональда Трампа, що позиції України зміцнились і що саме Росія – а не Київ – блокує просування до справедливого миру.

Напередодні форуму ЄС ухвалив мініпакет санкцій проти Росії, продовжуючи роботу над ширшим 21-м санкційним пакетом. Нові обмеження торкнулися компаній та осіб, причетних до транспортування російської нафти в обхід міжнародних заборон, а також осіб, яких ЄС вважає відповідальними за переслідування й загибель опозиціонера Олексія Навального. Рада ЄС також продовжила до 23 червня 2027 року санкції, запроваджені після незаконної анексії Криму.

Нагадаємо, 1 червня 2026 року британські збройні сили взяли участь у французькій операції із затримання підсанкційного танкера РФ у Середземному морі – тоді Лондон допомагав відстежувати судно перед посадкою французьких військових на борт. До слова, у травні 2026 року розслідування BBC Verify встановило, що понад 180 підсанкційних російських суден здійснили сотні рейсів поблизу берегів Британії без жодних перехоплень – тож затримання Smyrtos стало поворотним моментом у санкційній політиці Лондона.