Окупанти скинули з дрона вибухівку на вантажівку у Нікополі: є загиблий

Загиблому було 57 років

Атака була вчинена на території одного з підприємств

У Нікополі Дніпропетровської області російські війська скинули з безпілотника вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook .

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«Росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, у якій перебував чоловік. Загиблому 57 років. Щирі співчуття родині», – написав Лисак. За його словами, атака була вчинена на території одного з підприємств. Пошкоджень зазнали будівлі, вантажівки.

Крім того, росіяни обстріляли Харківщину: поранено волонтера. У селі Лиман згоріла господарча будівля свиноферми: там загинули 23 тварини.

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Зауважимо, уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото).

Також ворог атакував Україну дронами та ракетами. Одна з атак була спрямована на центральні регіони з переходом на Захід.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького – під удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.