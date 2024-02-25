Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти скинули з дрона вибухівку на вантажівку у Нікополі: є загиблий

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти скинули з дрона вибухівку на вантажівку у Нікополі: є загиблий
Загиблому було 57 років
фото: Сергій Лисак / Facebook

Атака була вчинена на території одного з підприємств

У Нікополі Дніпропетровської області російські війська скинули з безпілотника вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook .

«Росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, у якій перебував чоловік. Загиблому 57 років. Щирі співчуття родині», – написав Лисак. За його словами, атака була вчинена на території одного з підприємств. Пошкоджень зазнали будівлі, вантажівки.

Крім того, росіяни обстріляли Харківщину: поранено волонтера. У селі Лиман згоріла господарча будівля свиноферми: там загинули 23 тварини.

Зауважимо, уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото).

Також ворог атакував Україну дронами та ракетами. Одна з атак була спрямована на центральні регіони з переходом на Захід.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького – під удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Київській області працювали сили протиповітряної оборони

Читайте також: Унаслідок ворожого удару по Костянтинівці зруйновано залізничний вокзал
Теги: окупанти Дніпропетровщина вибухівка дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії була гучна ніч: окупанти поскаржилися на атаку дронів
У Росії була гучна ніч: окупанти поскаржилися на атаку дронів
Сьогодні, 06:53
На Донеччині пошкоджено 23 житлових будинків, будівля енергоблоку Курахівської ТЕС
Одеса і Дніпро оговтуються від атаки, влучання у припортову інфраструктуру Херсона: ситуація в регіонах
23 лютого, 09:43
У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто
Окупанти влучили дроном у цивільну автівку на Дніпропетровщині: є постраждалі
17 лютого, 10:59
Сили оборони мужньо відбивають атаки окупантів, які вкотре намагаються захопити Авдіївку
Пекельні бої біля Авдіївки: Генштаб повідомив кількість зіткнень
14 лютого, 19:59
Наразі реальних загроз наступу росіян на Суми немає
Влада Сум прокоментувала інформацію про новий наступ росіян
14 лютого, 11:37
Процес здачі у полон зафіксовано на відео
Дагестанці та зеки: у полон здались одразу 11 окупантів
13 лютого, 21:35
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
Ситуація в регіонах: потрощені будинки на Нікопольщині, поранені на Донеччині й Харківщині
4 лютого, 10:13
Висока смертність у в'язницях на окупованих територіях: правозахисники повідомили причину
Висока смертність у в'язницях на окупованих територіях: правозахисники повідомили причину
30 сiчня, 09:57
Наслідки російського удару по Бериславу
Авіаудар по Бериславу: внаслідок атаки обвалилася багатоповерхівка (фото)
29 сiчня, 21:22

Події в Україні

Військові зможуть керувати дронами, будучи далеко від фронту: подробиці
Військові зможуть керувати дронами, будучи далеко від фронту: подробиці
Окупанти скинули з дрона вибухівку на вантажівку у Нікополі: є загиблий
Окупанти скинули з дрона вибухівку на вантажівку у Нікополі: є загиблий
Українські десантники знищили ворожий Starlink: ефектне відео
Українські десантники знищили ворожий Starlink: ефектне відео
Унаслідок ворожого удару по Костянтинівці зруйновано залізничний вокзал
Унаслідок ворожого удару по Костянтинівці зруйновано залізничний вокзал
На лівому березі Дніпра окупанти двічі намагались штурмувати українські позиції
На лівому березі Дніпра окупанти двічі намагались штурмувати українські позиції
Bild: Росіяни ввійшли до Ласточкиного та Роботиного
Bild: Росіяни ввійшли до Ласточкиного та Роботиного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
28K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
24K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
15K
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року
12K
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
8897
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua