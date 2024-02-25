Окупанти скинули з дрона вибухівку на вантажівку у Нікополі: є загиблий
Атака була вчинена на території одного з підприємств
У Нікополі Дніпропетровської області російські війська скинули з безпілотника вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook .
«Росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, у якій перебував чоловік. Загиблому 57 років. Щирі співчуття родині», – написав Лисак. За його словами, атака була вчинена на території одного з підприємств. Пошкоджень зазнали будівлі, вантажівки.
Крім того, росіяни обстріляли Харківщину: поранено волонтера. У селі Лиман згоріла господарча будівля свиноферми: там загинули 23 тварини.
Зауважимо, уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото).
Також ворог атакував Україну дронами та ракетами. Одна з атак була спрямована на центральні регіони з переходом на Захід.
Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького – під удар потрапив об'єкт інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.
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