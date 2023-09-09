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У Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент оперативно відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент оперативно відреагував
Фрагменти дрона виявили в районі села Плауру
фото з відкритих джерел

Клаус Йоганніс провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

Румунські військові знайшли на території країни уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовуються Росією для атак по Україні. Про це повідомляє HotNews.ro.

Фрагменти дрона виявили в районі села Плауру, повіту Тульча. Пошукова місія почалася після отримання інформації від місцевої влади про можливе перебування елементів безпілотника приблизно в 2,5 кілометрах на південний схід від села.

У Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент оперативно відреагував фото 1

Президент Румунії Клаус Йоганніс оперативно відреагував на цю подію, заявивши, що виявлення нових фрагментів безпілотників, подібних до тих, що використовуються російськими військовими, на румунській території поблизу кордону з Україною, свідчить про те, що відбулося абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.

«Я рішуче засуджую цей інцидент, спровокований російськими атаками на українські порти на Дунаї», – наголосив Йоганніс.

Він зазначив, що у суботу мав телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де поінформував його про нові події, а він підтвердив свою повну солідарність з Румунією і запевнив, що Альянс і його члени повністю підтримують Румунію.

Як підтвердження підтримки Бухареста президент вказав на нещодавнє рішення США збільшити свою присутність в Румунії за допомогою літаків F-16 в рамках місії повітряної поліції в цій країні.

«Як я вже говорив раніше, в рамках НАТО Румунія дуже добре захищена і користується найсильнішими гарантіями безпеки в нашій історії», – підкреслив Йоганніс.

«Я знову рішуче засуджую неодноразові напади РФ на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Ці глибоко невиправдані атаки порушують норми міжнародного права і є воєнними злочинами», – сказав президент.

Раніше повідомлялося, що мер прикордонної румунської комуни Чаталкіой Тудор Чернега не відкидає можливості проведення евакуації мешканців села Плауру через російські атаки на українське місто Ізмаїл.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії. Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». Згодом міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

Теги: Румунія військові президент населення

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