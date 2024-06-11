Партія прем'єр-міністра Італії перемогла на виборах до Європарламенту

Владна коаліція Мелоні, яка складається як з ультра, так і зважених правих, наростила свою підтримку до 47% із 43% у 2022-му

Опозиційна Демократична партія отримала другий результат – 24,4% голосів

Політичне об’єднання «Брати Італії», яке очолює прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, перемогло на виборах до Європейського парламенту. Про це повідомляє Reuters.

«Після підрахунку майже усіх голосів «Брати Італії» здобули 28,8% голосів, що більш як у чотири рази перевищує їхній результат на виборах до Європарламенту у 2019-му. Це також більше, ніж 26%, які об’єднання отримало на національних виборах у 2022 році, коли прийшло до влади», – йдеться у матеріалі.

Опозиційна Демократична партія отримала другий результат – 24,4% голосів. Також опозиційна «Рух 5 зірок» стала третьою із 9,9%, це найгірший її показник на національному рівні з часу формування у 2009 році.

«Вибори до Європарламенту показують, що владна коаліція Мелоні, яка складається як з ультра, так і зважених правих, наростила свою підтримку до 47% із 43% у 2022-му», – пише видання.

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн заявила членам Європейської народної партії, яка набирає найбільшу кількість місць у Європарламенті, що політсила буде «якорем стабільності».

До слова, правляча партія Угорщини Fidesz отримала свій найгірший результат на виборах до Європейського парламенту. Петер Мадьяр, який стрімко набирає політичного авторитету в країні, колишній член правлячої партії, який став її суперником, і його партія «Тиса» набрали 29,7% голосів при підрахунку 99% бюлетенів. Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Fidesz та її дрібніші союзники набрали 44,6% голосів, що виявилося значно нижчим за прогнози згідно з опитуваннями громадської думки.