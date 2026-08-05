Переговори США та Ірану вийшли на фінішну пряму – Axios

Вашингтон може вже сьогодні оголосити про тимчасову угоду щодо Ормузької протоки, яка змінить правила проходу суден

Сполучені Штати, Іран та Оман наблизилися до укладення тимчасової угоди щодо відновлення роботи Ормузької протоки. За даними джерел, офіційно про домовленість Вашингтон може оголосити вже сьогодні, 5 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як пише видання, сторони обговорюють укладення 60-денної тимчасової угоди між Оманом та Іраном із можливістю її подальшого продовження.

За інформацією двох регіональних джерел, документ передбачає новий порядок судноплавства через Ормузьку протоку. Зокрема, судна, які прямуватимуть до Перської затоки, проходитимуть північним маршрутом через іранські територіальні води, а вихідний рух до Аравійського моря здійснюватиметься південним маршрутом через води Оману в координації з Іраном.

Крім того, протягом перших 60 днів сторони не стягуватимуть плату за прохід суден та інші збори. Також вони мають протягом 30 днів розпочати розмінування морської мінної розділової смуги протоки. Після завершення цих робіт її планують використовувати для двостороннього руху відповідно до умов майбутньої постійної угоди.

За даними Axios, окрім переговорів між Оманом та Іраном, у процесі брали участь представники Катару, Пакистану та Саудівської Аравії. Білий дім також активно долучився до консультацій. Останніми днями спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів кілька телефонних розмов із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та главою МЗС Оману Бадром аль-Бусаїді.

Іранські чиновники повідомили виданню, що Аббас Арагчі погодився на запропоновані умови ще минулими вихідними, однак документ мав пройти остаточне схвалення керівництва країни. За словами американського посадовця та одного з регіональних джерел, у вівторок іранська влада завершила процедуру погодження угоди.

Нагадаємо, що Сполучені Штати використали більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет під час п’ятимісячної війни з Іраном.