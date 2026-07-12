Мадонна стала першою американкою-рекордсменкою британських чартів
Співачка очолила чарт тринадцятий раз за кар'єру
Мадонна стала першою американською виконавицею в історії, чиї альбоми очолювали британський хіт-парад упродовж п'яти десятиліть поспіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Official Charts Company.
Співачка очолила чарт 13-й раз за кар'єру
Рекорд встановлено завдяки 15-му студійному альбому співачки Confessions II, який очолив британський Official Albums Chart. Це вже 13-й альбом Мадонни, що піднявся на вершину чарту у Великій Британії, – досягнення, яке до неї вдавалося лише невеликій кількості виконавців.
Відлік розпочався ще 1984 року з альбому Like a Virgin. Відтоді на першому місці британського чарту побували:
- Like a Virgin (1984);
- True Blue (1986);
- Like a Prayer (1989);
- The Immaculate Collection (1990);
- Evita: The Complete Motion Picture Soundtrack (1996);
- Ray of Light (1998);
- Music (2000);
- American Life (2003);
- Confessions on a Dancefloor (2005);
- Hard Candy (2008);
- Celebration (2009);
- MDNA (2012);
- Confessions II (2026).
Таким чином, альбоми Мадонни очолювали британський чарт у кожному з п'яти десятиліть – від 1980-х до 2020-х. За даними Official Charts Company, до 67-річної співачки жоден американський виконавець-жінка такого результату не досягав.
Мадонна зрівнялася з Елвісом Преслі
Новий номер один Мадонни в британському чарті – перший від 2012 року, коли на вершину піднявся альбом MDNA. Після Confessions II співачка зрівнялася з Елвісом Преслі, який також має 13 альбомів на першому місці британського чарту, і тепер ділить із ним п'яте місце в загальному рейтингу виконавців з найбільшою кількістю офіційних номерів один у Британії.
Окрім основного чарту, Confessions II також очолив британський Official Vinyl Albums Chart – платівка стала найбільш продаваною на вінілі за останній тиждень.
Інші новини британського чарту
Того ж тижня в британських чартах відзначилися й інші виконавці:
- рок-гурт Deep Purple отримав свій 27-й топ-40 запис завдяки альбому SPLAT!;
- дебютний альбом британської співачки Сієнни Спіро Visitor став найуспішнішим дебютом 2026 року у Великій Британії;
- збірка хітів Піта Пітбуля вперше увійшла до топ-20 чарту;
- альбом ARIRANG гурту BTS піднявся на шістнадцять позицій після концертів у Лондоні;
- The Black Parade гурту My Chemical Romance вперше з 2007 року повернувся до топ-40.
Нагадаємо, Confessions II став першою повноформатною роботою Мадонни від часів Madame X 2019 року – альбом вийшов 3 липня і став сиквелом культового Confessions on a Dance Floor 2005 року. Значна частина текстів платівки має автобіографічний характер, зокрема пісня Fragile присвячена пам'яті брата співачки.
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