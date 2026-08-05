Ексглава СБУ назвав три головні ефекти ударів по території Росії
Військова кампанія України проти РФ одночасно послаблює потенціал ворога, руйнує його логістику та створює дедалі більший економічний тиск
Головний ефект 40-денної операції України проти РФ полягає не в окремих успішних ударах, а в комплексному військовому, логістичному та економічному тиску на країну-агресора. Таку думку висловив колишній голова СБУ, а нині народний депутат Валентин Наливайченко у матеріалі «Главкома» «Операція «40 днів» для Путіна. Підсумки і прогнози».
За словами обранця, операція СБУ одночасно впливає на військовий, логістичний та економічний потенціал країни-агресора. Він наголосив, що удари завдаються не лише по тимчасово окупованих територіях України, а й дедалі глибше в тилу Росії.
«Комплексний вплив на Російську Федерацію – військово-технічний, економічний та логістичний. Причому і на тимчасово окупованих територіях України, і на території самої Російської Федерації, в тому числі у віддалених районах країни-агресора», – зазначив він.
Ексголова СБУ зауважив: серед уже відомих результатів кампанії – ураження військових літаків, центрів зв'язку, морських суден, транспортної інфраструктури та об'єктів паливно-енергетичного комплексу.
Особливе значення, на його думку, мають удари по нафтопереробних заводах, нафтобазах та інфраструктурі постачання пального. Саме через ці об'єкти, пояснив Наливайченко, російська армія забезпечується бензином і дизельним паливом як на території Росії, так і на тимчасово окупованих українських територіях.
Окремо він звернув увагу на атаки по логістичних мережах найбільшого російського маркетплейса Wildberries.
«Це системний економічний тиск і знищення логістичних мереж, складів, як Wildberries, і не тільки. Вони завдають серйозного масштабного впливу і на економіку країни-агресора, і на людей, які бачать тепер на власній території, до чого призвела війна Путіна», – сказав Наливайченко.
Нагадуємо, що наприкінці червня Володимир Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.
Раніше «Главком» писав, що у межах 40-денної кампанії впливу на РФ Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на російській території і тимчасово окупованих територіях України.
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