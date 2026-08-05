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Ексглава СБУ назвав три головні ефекти ударів по території Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ексглава СБУ назвав три головні ефекти ударів по території Росії
Удари по Росії мають не лише військовий, а й економічний ефект
фото з російських ЗМІ

Військова кампанія України проти РФ одночасно послаблює потенціал ворога, руйнує його логістику та створює дедалі більший економічний тиск

Головний ефект 40-денної операції України проти РФ полягає не в окремих успішних ударах, а в комплексному військовому, логістичному та економічному тиску на країну-агресора. Таку думку висловив колишній голова СБУ, а нині народний депутат Валентин Наливайченко у матеріалі «Главкома» «Операція «40 днів» для Путіна. Підсумки і прогнози».

За словами обранця, операція СБУ одночасно впливає на військовий, логістичний та економічний потенціал країни-агресора. Він наголосив, що удари завдаються не лише по тимчасово окупованих територіях України, а й дедалі глибше в тилу Росії.

«Комплексний вплив на Російську Федерацію – військово-технічний, економічний та логістичний. Причому і на тимчасово окупованих територіях України, і на території самої Російської Федерації, в тому числі у віддалених районах країни-агресора», – зазначив він.

Ексголова СБУ зауважив: серед уже відомих результатів кампанії – ураження військових літаків, центрів зв'язку, морських суден, транспортної інфраструктури та об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

Особливе значення, на його думку, мають удари по нафтопереробних заводах, нафтобазах та інфраструктурі постачання пального. Саме через ці об'єкти, пояснив Наливайченко, російська армія забезпечується бензином і дизельним паливом як на території Росії, так і на тимчасово окупованих українських територіях.

Окремо він звернув увагу на атаки по логістичних мережах найбільшого російського маркетплейса Wildberries.

«Це системний економічний тиск і знищення логістичних мереж, складів, як Wildberries, і не тільки. Вони завдають серйозного масштабного впливу і на економіку країни-агресора, і на людей, які бачать тепер на власній території, до чого призвела війна Путіна», – сказав Наливайченко.

Нагадуємо, що наприкінці червня Володимир Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

Раніше «Главком» писав, що у межах 40-денної кампанії впливу на РФ Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на російській території і тимчасово окупованих територіях України.

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Теги: Wildberries Валентин Наливайченко Володимир Зеленський війна армія СБУ

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