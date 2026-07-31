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Трамп отримав від Зеленського несподіване прохання – The Atlantic

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп отримав від Зеленського несподіване прохання – The Atlantic
Зеленський попросив у Трампа розширити роботу Starlink для ЗСУ
фото: Getty Images

Президент України попросив американського лідера допомогти змінити обмеження на використання Starlink для українських військових

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом звернувся до нього з проханням посприяти отриманню дозволу на використання системи Starlink українськими військовими на території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

За інформацією видання, це прохання Зеленський озвучив під час переговорів у Білому домі 28 липня. Раніше про цей аспект зустрічі публічно не повідомлялося.

Як стверджують джерела The Atlantic, президент України пояснив Трампу, що Сили оборони потребують можливості використовувати Starlink на території РФ для виявлення та знищення мобільних пускових установок балістичних ракет. Саме ці комплекси, за словами Зеленського, Росія регулярно застосовує для ударів по українських містах.

Український президент також висловив переконання, що глава Білого дому може швидко порушити це питання перед власником компанії SpaceX Ілоном Маском, оскільки саме компанія визначає географічні обмеження роботи супутникової системи.

Наразі українські військові можуть користуватися Starlink лише на території України, зокрема в Криму та інших тимчасово окупованих регіонах. Водночас використання системи безпосередньо на території Росії обмежене.

The Atlantic також повідомляє, що під час перебування у США Зеленський ініціював зустріч із Маском, однак американський підприємець відхилив це запрошення.

Попри це, за даними співрозмовників видання, Трамп не відкинув прохання українського президента та пообіцяв його розглянути. Джерела припускають, що президент США може спробувати обговорити з Маском можливість зміни чинних обмежень на використання Starlink.

Як повідомляв «Главком», 28 липня Володимир Зеленський прибув до США та провів зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію між командами. Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала переговори плідними.

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Теги: Україна Володимир Зеленський Starlink США Дональд Трамп Ілон Маск

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