Дрони дісталися Тульської області: під ударом – склад Wildberries

Атакований об'єкт – найбільший склад компанії у Центральному федеральному окрузі Росії, площею 300 тис. кв. м

У Тульській області РФ дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Алексіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+.

Про атаку на склад в Алексіні першими повідомили осінтери – канал Exilenova+ написав про удар по об'єкту без деталей щодо масштабу пошкоджень. Алексин розташований за 59 км від Тули, а пряма відстань від нього до українського кордону становить понад 350 км.

Логістичний центр в Алексіні – один із найбільших об'єктів Wildberries: комплекс запустили влітку 2022 року, його площа сягає близько 300 тис. кв. м, а інвестиції в будівництво перевищили 22 млрд рублів. Це найбільший розподільчий центр компанії саме в Центральному федеральному окрузі Росії.

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Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що засоби ППО збили ще 10 безпілотників, які летіли на столицю Росії.

Товари військового призначення на WB

Журналістські розслідування, зокрема Defense Express, неодноразово фіксували в каталозі Wildberries бронежилети, тактичні шоломи, тепловізори та комплектуючі для FPV-дронів – частину товарів позначали міткою «перевірено в СВО». Компанія формально забороняє продаж армійського спорядження, однак товари подвійного призначення на майданчику залишаються.

13 спалених об'єктів за 18 діб

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що за 18 діб українські дрони атакували 15 об'єктів Wildberries, 13 із них уже спалено. За його словами, наступною ціллю сьогодні вранці став ще один хаб компанії – Красний Бор.

Видання Financial Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника писало, що удари по Wildberries є прямою відповіддю на російські атаки на об'єкти «Нової пошти» – найбільшого приватного поштового оператора України, термінали якого росіяни регулярно обстрілюють.

Нагадаємо, перша хвиля ударів по складах Wildberries відбулася 18 липня – тоді Сили оборони вдарили по об'єктах у Московській та Тамбовській областях. Президент Володимир Зеленський пояснював, що ці склади РФ використовує для постачання комплектуючих для дронів.

До слова, напередодні дрони атакували ще один склад Wildberries – у Володимирській області РФ. Там після удару спалахнула пожежа, людей евакуювали, а логістичні ланцюги компанія перебудувала через інші об'єкти.