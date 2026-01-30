Головна Світ Політика
Іванна Гончар
Іванна Гончар
Віткофф заявив, що у переговорах Києва та Москви щодо територій є «значний прогрес»
Новий раунд переговорів, запланований на неділю, 1 лютого, відбудеться без участі Віткоффа
фото: Reuters

Сторони майже завершили роботу над домовленостями щодо гарантій безпеки

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес у мирних переговорах, зокрема в частині обговорення територіального питання. Про це він сказав під час зустрічі Дональда Трампа з членами Кабінету міністрів у Білому домі, пише «Главком».

За його словами, перший раунд тристоронніх переговорів, що відбувся минулими вихідними в Абу-Дабі, приніс позитивні результати.

«Ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Переговори буде продовжено приблизно за тиждень. Між сторонами, які обговорюють угоду щодо територій, відбувається багато позитивного», – заявив Віткофф

Він також повідомив, що сторони майже завершили роботу над домовленостями щодо гарантій безпеки та плану післявоєнного відновлення України.

«Ми практично завершили угоду про гарантії безпеки та угоду про процвітання – план післявоєнного відновлення України», – додав спецпредставник.

За словами Віткоффа, він очікує, що український народ сподівається на укладення мирної угоди найближчим часом.

Новий раунд переговорів, запланований на неділю, 1 лютого, відбудеться без участі Віткоффа. Також у ньому не братиме участі Джаред Кушнер.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що територіальне питання Донбасу залишається ключовою перешкодою для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. 

До слова, Володимир Зеленський, коментуючи підсумки переговорів в Абу-Дабі, заявив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс. 

До слова, Україна розраховує на підписання 20-пунктового мирного плану, однак наразі залишаються непогодженими найбільш чутливі питання – окуповані Росією території та Запорізька АЕС. Саме для їхнього врегулювання президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із російським диктатором Путіним.

