«Коаліція охочих» перегляне свої плани після переговорів в ОАЕ 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Коаліція охочих» продовжує координувати зусилля щодо підтримки України
фото: Reuters

Франція чекає результатів переговорів в ОАЕ

Подальша робота «коаліції охочих» залежатиме від результатів тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, які відбулися в ОАЕ. Про це в коментарі «Суспільному» заявила міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції Аліс Рюфо, пише «Главком».

За словами Рюфо, робота над гарантіями безпеки для України триває, однак на наступному етапі їх потрібно наповнити конкретним змістом з урахуванням розвитку дипломатичного процесу.

«Вже наступного тижня, залежно від результатів переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах, ми побачимо, як можна рухатися далі й зробити більше, ніж уже зроблено. Це було зовсім нещодавно, але ми вже досягли значного прогресу. Сьогодні американці беруть на себе зобов’язання – і це дуже хороша новина», – наголосила Рюфо.

Міністерка-делегатка підкреслила, що «коаліція охочих» продовжує координувати зусилля щодо підтримки України та напрацювання механізмів безпекових гарантій, а результати переговорів в ОАЕ стануть важливим орієнтиром для подальших рішень.

Раніше журналіст видання Axios повідомив, що другий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США в столиці ОАЕ Абу-Дабі відбудеться у неділю, 1 лютого. Згодом Стів Віткофф підвердив плани щодо наступного раунду тристоронніх перемовин.

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. 

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

За підсумками зустрічі представники армій визначили перелік технічних питань для наступного раунду. Тепер усі делегації повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав.

