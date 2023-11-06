Головна Світ Політика
search button user button menu button

Південна Африка відкликає дипломатів із Ізраїлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Південна Африка відкликає дипломатів із Ізраїлю
ПАР не має посла в Ізраїлі
фото з відкритих джерел

ПАР і далі закликатиме до всеосяжного припинення вогню в Палестині

Південно-Африканська республіка відкликає дипломатів з Ізраїлю для оцінки своїх відносин із країною на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок війни з ХАМАС. Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор заявила, що повернення дипломатів є «нормальною практикою». Водночас вона наголосила, що відкликання дипломатів проводять для того, щоб визначити, «чи є у вас потенціал для надання допомоги, і чи справді подальші відносини можна підтримати в усіх відношеннях».

ПАР не має посла в Ізраїлі. За словами міністра закордонних справ, ПАР «вкрай стурбований триваючими вбивствами дітей і невинних цивільних осіб» на палестинській території.

«Ми вважаємо, що характер відповідних дій Ізраїлю перетворився на колективне покарання», – сказала вона, додавши, що ПАР і далі закликатиме до всеосяжного припинення вогню в Палестині.

Нагадаємо, посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

Теги: Ізраїль Південно-Африканська республіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами
Заворушення у Дагестані та вибухи в Україні: головне за ніч
30 жовтня, 07:12
Ердогана заявив, що передумав їхати до Ізраїлю через його «нелюдську війну»
Ердоган скасував поїздку до Ізраїлю через підтримку ХАМАСу
25 жовтня, 14:18
Ердоган та Ганія обговорили вивезення поранених з Сектору Гази на лікування до Туреччини
Ердоган провів телефонну розмову з лідером ХАМАСу
22 жовтня, 09:17
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Бойовики ХАМАС відрізали голови дітям – представник армії Ізраїлю
12 жовтня, 10:53
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
11 жовтня, 08:31
Житель Ашкелона і його син намагаються знайти порятунок після ракетного обстрілу
Україна та Ізраїль. Дві різні війни?
10 жовтня, 09:01
Євросоюз збирає екстрене засідання через напад на Ізраїль
Євросоюз збирає екстрене засідання через напад на Ізраїль
9 жовтня, 14:06
У Єгипті сталася стрілянина
У Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльськими туристами: є жертви
8 жовтня, 13:27
Тель-Авів після ракетного удару. 7 жовтня 2023 року
І в Ізраїлю, і в України одні й ті ж вороги. Коли ми переможемо…
7 жовтня, 21:58

Політика

Південна Африка відкликає дипломатів із Ізраїлю
Південна Африка відкликає дипломатів із Ізраїлю
Уже цього тижня можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС – Reuters
Уже цього тижня можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС – Reuters
Чи продовжиться конфлікт на Близькому Сході взимку. ЦАХАЛ відповів
Чи продовжиться конфлікт на Близькому Сході взимку. ЦАХАЛ відповів
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі
Дострокові вибори в Сербії. Що задумав президент Вучич?
Дострокові вибори в Сербії. Що задумав президент Вучич?
Експрезидент Чехії назвав Путіна своєю головною помилкою
Експрезидент Чехії назвав Путіна своєю головною помилкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
24K
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
23K
Чи можуть співробітники ТЦК заходити на приватну територію? Роз'яснення
21K
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Звідки в Україні взялися Тані, Лєни, Свєти, Саші, Паші і Аркаші?
17K
Трагедія у 128-й бригаді: названо перші імена жертв

Новини

Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Сьогодні, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту