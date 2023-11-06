Південна Африка відкликає дипломатів із Ізраїлю

ПАР і далі закликатиме до всеосяжного припинення вогню в Палестині

Південно-Африканська республіка відкликає дипломатів з Ізраїлю для оцінки своїх відносин із країною на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок війни з ХАМАС. Про це повідомляє Reuters.

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Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор заявила, що повернення дипломатів є «нормальною практикою». Водночас вона наголосила, що відкликання дипломатів проводять для того, щоб визначити, «чи є у вас потенціал для надання допомоги, і чи справді подальші відносини можна підтримати в усіх відношеннях».

ПАР не має посла в Ізраїлі. За словами міністра закордонних справ, ПАР «вкрай стурбований триваючими вбивствами дітей і невинних цивільних осіб» на палестинській території.

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«Ми вважаємо, що характер відповідних дій Ізраїлю перетворився на колективне покарання», – сказала вона, додавши, що ПАР і далі закликатиме до всеосяжного припинення вогню в Палестині.

Нагадаємо, посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.