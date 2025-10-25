Головна Світ Політика
search button user button menu button

США направили авіаносець до Південної Америки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США направили авіаносець до Південної Америки
Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився направити авіаносець Південної Америки
фото з відкритих джерел

Розгортання авіаносця - це черговий крок США у масштабному посиленні військової присутності в Карибському регіоні та поблизу узбережжя Венесуели

Пентагон оголосив про відправку американського авіаносця до вод біля узбережжя Південної Америки, що свідчить про подальше нарощування військової присутності США в регіоні. Про це повідомляє AP, передає «Главком».

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився направити авіаносець ВМС USS Gerald R. Ford разом із ударною групою до зони відповідальності Південного командування США. Як зазначив речник Пентагону Шон Парнелл, місія покликана посилити здатність Сполучених Штатів «виявляти, контролювати та припиняти незаконну діяльність, що загрожує безпеці та процвітанню країни».

Розгортання авіаносця стало черговим кроком у масштабному посиленні американської військової присутності в Карибському регіоні та поблизу узбережжя Венесуели.

Раніше Гегсет повідомив про десятий зафіксований удар американських військових по судну, підозрюваному в перевезенні наркотиків. За його словами, за цим стоїть злочинна організація Tren de Aragua, яка відповідає також за загибель шести осіб у Карибському морі.

Темпи операцій останнім часом суттєво зросли – якщо раніше удари завдавалися раз на кілька тижнів, то нині відбувається кілька атак на тиждень. Від вересня, за даними Пентагону, внаслідок цих операцій загинули щонайменше 43 людини. Два останні удари було здійснено у східній частині Тихого океану, що розширює зону операцій до маршрутів, якими контрабандою перевозять більшу частину кокаїну з основних світових виробників.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Про це він сказав у коментарі журналістам щодо операцій проти човнів з контрабандними наркотиками.

Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня. «Тепер вони йдуть по суші. І сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося», –заявив президент, додавши, що питання може бути винесено на розгляд Сенату та Конгресу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.

Теги: авіаносець Пентагон Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гегсет вирішив припинити роботу Консультативного комітету з питань жінок у війську, оскільки, за його словами, орган завдає шкоди боєздатності» збройних сил
Пентагон розпускає комітет з питань жінок у війську, бо він «просуває феміністичну ідеологію»
25 вересня, 23:53
Американські військові не виключають «сюрприз» під час зустріч з главою Пентагону
Reuters припустив, навіщо глава Пентагону терміново скликав сотні військових на зустріч
28 вересня, 00:22
Гегсет тримав болісний удар скейтбордом між ніг
Курйоз у прямому ефірі: міністр війни США зазнав удару скейтбордом у інтимне місце (відео)
30 вересня, 01:36
Пентагон не планує постачати Україні «Томагавки», оскільки ці ракети залишаються критично важливими для ВМС США
Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні
3 жовтня, 00:49
Міністр оборони США закликав союзників НАТО збільшити постачання зброї Україні
США закликали НАТО виділити додаткові кошти для озброєння України
15 жовтня, 14:42
За словами журналістів, постачання зброї буде пов'язане з «величезними труднощами» через відсутність пускових установок
Пентагон розробив план передачі Україні ракет Tomahawk – NYT
15 жовтня, 17:55
Піт Гегсет збирає військових
Глава Пентагону терміново скликає сотні високопоставлених військових – WP
25 вересня, 17:54
Пентагон створив новий спецпідрозділ
Пентагон створив новий спецпідрозділ
11 жовтня, 11:42
Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар
Міністр оборони США втрапив у скандал через краватку. Венс став на його захист
18 жовтня, 22:10

Політика

Санкції США обвалили акції «Роснефти» та «Лукойлу»
Санкції США обвалили акції «Роснефти» та «Лукойлу»
США направили авіаносець до Південної Америки
США направили авіаносець до Південної Америки
Словаччина відмовилась від участі у фінансуванні оборонних потреб України – Фіцо
Словаччина відмовилась від участі у фінансуванні оборонних потреб України – Фіцо
Трамп і Рютте тиснуть на Італію через закупівлю зброї для України
Трамп і Рютте тиснуть на Італію через закупівлю зброї для України
Хто змусив Трампа змінити своє ставлення до РФ: у Bloomberg з'ясували
Хто змусив Трампа змінити своє ставлення до РФ: у Bloomberg з'ясували
Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні
Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua