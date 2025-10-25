США направили авіаносець до Південної Америки

Розгортання авіаносця - це черговий крок США у масштабному посиленні військової присутності в Карибському регіоні та поблизу узбережжя Венесуели

Пентагон оголосив про відправку американського авіаносця до вод біля узбережжя Південної Америки, що свідчить про подальше нарощування військової присутності США в регіоні. Про це повідомляє AP, передає «Главком».

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився направити авіаносець ВМС USS Gerald R. Ford разом із ударною групою до зони відповідальності Південного командування США. Як зазначив речник Пентагону Шон Парнелл, місія покликана посилити здатність Сполучених Штатів «виявляти, контролювати та припиняти незаконну діяльність, що загрожує безпеці та процвітанню країни».

Розгортання авіаносця стало черговим кроком у масштабному посиленні американської військової присутності в Карибському регіоні та поблизу узбережжя Венесуели.

Раніше Гегсет повідомив про десятий зафіксований удар американських військових по судну, підозрюваному в перевезенні наркотиків. За його словами, за цим стоїть злочинна організація Tren de Aragua, яка відповідає також за загибель шести осіб у Карибському морі.

Темпи операцій останнім часом суттєво зросли – якщо раніше удари завдавалися раз на кілька тижнів, то нині відбувається кілька атак на тиждень. Від вересня, за даними Пентагону, внаслідок цих операцій загинули щонайменше 43 людини. Два останні удари було здійснено у східній частині Тихого океану, що розширює зону операцій до маршрутів, якими контрабандою перевозять більшу частину кокаїну з основних світових виробників.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Про це він сказав у коментарі журналістам щодо операцій проти човнів з контрабандними наркотиками.

Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня. «Тепер вони йдуть по суші. І сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося», –заявив президент, додавши, що питання може бути винесено на розгляд Сенату та Конгресу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.