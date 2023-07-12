«Плювок в обличчя українським військовим»: Bild про позицію НАТО
Німецький журналіст Пауль Ронцгаймер вважає, що більшість країн НАТО й досі боїться ескалації у відносинах з Росією
На саміті НАТО у Вільнюсі глави держав посилають сигнал українським солдатам в окопах, що ті нібито ще «недостатньо сучасні» для Альянсу. Заступник головного редактора німецького видання Bild Пауль Ронцгаймер назвав це «плювком в обличчя».
«Я розумію всіх, хто цими днями хвилюється і відчуває змішані почуття, коли йдеться про вступ України до НАТО... Але справжнє хвилювання викликає те, як НАТО виправдовує небажання називати Україні конкретний термін вступу. Зокрема, йдеться про те, що в умови надання дорожньої карти входить «модернізація збройних сил України». Уявіть собі: глави держав та урядів зібралися у безпеці у Вільнюсі – і звідти надсилають сигнал усім українським солдатам в окопах, що ті, на жаль, ще недостатньо сучасні для НАТО», – наголосив Ронцгаймер.
Він нагадав, що на початку війни майже ніхто не вірив в те, що Україна вистоїть. Ба більше: багато хто з політиків НАТО, які складати підсумкове комюніке саміту, давали Києву усього декілька днів. На думку Ронцгаймера, абсурдною ця ситуація є через те, що насправді Альянс приховує справжню причину того, чому відмовляється давати Україні дорожню карту. Адже США, Німеччина та інші країни й досі бояться ймовірної ескалації у відносинах з диктатором Володимиром Путіним.
«Оскільки український контрнаступ йде не так добре, як деякі сподівалися, за зачиненими дверима постійно говорять про те, що, можливо, настав час розпочати переговори. Коли це станеться і скільки років це займе, поки що неясно. Але зрозуміло одне: віри в те, що Україна зможе повернути собі всю територію, всі країни НАТО більше не мають, принаймні зараз», – вважає німецький журналіст.
Згідно з цим, США та Німеччина мали чесно зізнатися Україні, чому не хочуть видавати дорожню карту. Тому що Україна й «особливо солдати, які лежать в окопах на фронті», наголосив Ронцгаймер, заслуговують на правду.
Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.
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