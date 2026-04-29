Податкова Угорщини зупинила мільярдні транші, повʼязані з соратниками Орбана

Податкова служба призупинила кілька фінансових операцій на мільярди форинтів через підозру у відмиванні грошей

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини заблокувала спроби переказу за кордон коштів, які могли бути пов’язані з особами з оточення головного помічника прем’єра Угорщини Віктора Орбана Антала Рогана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомив майбутній угорський прем’єр Петер Мадяр, Податкова служба призупинила кілька фінансових операцій на мільярди форинтів через підозру у відмиванні грошей. Він також стверджує, що були заморожені банківські рахунки, пов’язаних з урядом осіб.

Мадяр закликав податкові та банківські структури активніше реагувати на підозрілі фінансові операції. Тим часом поліція Угорщини підтвердила розслідування про можливе приховування незаконно набутих активів, однак не назвала конкретних осіб.

Антал Роган є давнім соратником Віктора Орбана та одним із ключових політичних функціонерів партії «Фідес». У 2025 році він потрапив під санкції США за звинуваченнями у корупції, які через певний час були зняті.

Як відомо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

До слова, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто увійде до складу нового парламенту від партії «Фідес».