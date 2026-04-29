Податкова Угорщини зупинила мільярдні транші, повʼязані з соратниками Орбана

Ростислав Вонс
Антал Роган є давнім соратником Віктора Орбана
фото з відкритих джерел

Податкова служба призупинила кілька фінансових операцій на мільярди форинтів через підозру у відмиванні грошей

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини заблокувала спроби переказу за кордон коштів, які могли бути пов’язані з особами з оточення головного помічника прем’єра Угорщини Віктора Орбана Антала Рогана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомив майбутній угорський прем’єр Петер Мадяр, Податкова служба призупинила кілька фінансових операцій на мільярди форинтів через підозру у відмиванні грошей. Він також стверджує, що були заморожені банківські рахунки, пов’язаних з урядом осіб.

Мадяр закликав податкові та банківські структури активніше реагувати на підозрілі фінансові операції. Тим часом поліція Угорщини підтвердила розслідування про можливе приховування незаконно набутих активів, однак не назвала конкретних осіб.

Антал Роган є давнім соратником Віктора Орбана та одним із ключових політичних функціонерів партії «Фідес». У 2025 році він потрапив під санкції США за звинуваченнями у корупції, які через певний час були зняті.

Як відомо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

До слова, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто увійде до складу нового парламенту від партії «Фідес».

Теги: Віктор Орбан Петер Мадяр Угорщина корупція

Читайте також

Юрай Бланар стверджує, що Словаччина хоче отримати гарантії відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Словаччина передумала блокувати кредит ЄС для України після поразки Орбана на виборах
16 квiтня, 16:10
Міф про «українську загрозу» енергосистемі Угорщини вичерпано
Угорщина відводить війська від енергооб'єктів, які охороняли від «української загрози»
15 квiтня, 20:07
В Угорщині 12 квітня 2026 року відбулися парламентські вибори. Триумфальну перемогу отримала позиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром
На виборах в Угорщині переміг… Зеленський. Як так сталося? Сусіди
13 квiтня, 12:35
Туск зателефонував Мадяру після перемоги на виборах
«Можливо, я радію ще більше, ніж ви». Прем'єр Польщі відреагував на перемогу Мадяра
13 квiтня, 11:41
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр Угорщини Віктор Орбан
«Угорщина обрала Європу». Урсула фон дер Ляєн про результати виборів
12 квiтня, 23:04
Міхай Секе-Тот: Голосую за європейські цінності проти російського впливу
Вибори в Угорщині: мер від партії Орбана публічно проголосував за опозицію
12 квiтня, 13:39
Гроші, які вилучила Угорщина в «Ощадбанку»
Угорщина оприлюднила «нові докази» у справі українських інкасаторів
8 квiтня, 13:05
Окрім ультиматумів Євросоюзу, Орбан висунув прямі вимоги й до Києва
Орбан вчергове лякає Європу: чого вимагає прем’єр Угорщини
4 квiтня, 18:51
Сійярто висміяв злив розмов з Лавровим
«Відмінна робота»: Сійярто накинувся на журналістів після зливу розмов з Лавровим
31 березня, 14:20

Чи планує Росія вийти з ОПЕК слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами: заява Кремля
Чи планує Росія вийти з ОПЕК слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами: заява Кремля
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня
Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня
Німеччина терміново змінює посла в Україні: ЗМІ дізналися, хто ним може стати
Німеччина терміново змінює посла в Україні: ЗМІ дізналися, хто ним може стати

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
