Сійярто увійде до нового складу парламенту Угорщини

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сійярто увійде до нового складу парламенту Угорщини
Раніше Петер Сійярто стверджував, що прем'єр Угорщини програв вибори нібито через втручання України
фото: AP

Чинний глава МЗС Угорщини займе місце в парламенті від партії Орбана

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто увійде до складу нового парламенту від партії «Фідес», яке нещодавно програла вибори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Як розповів новий лідер фракції Гергей Гуяш, партія «Фідес» чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у коаліції з Християнсько-демократичною народною партією (KDNP) отримала 52 місця в парламенті. Одне з них буде належати Сійярто.

Гуяш заявив, що «завдання партії – створити нормальну опозицію в угорському парламенті». За словами політика, вони боротимуться проти «свавільних рішень панівної партії».

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який після парламентських виборів іде у відставку, заявив, що відмовляється від депутатського мандата, проте готовий і далі керувати своєю партією «Фідес».

Як відомо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

До слова, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Читайте також:

Читайте також

Сибіга повідомив, що Україна поки не запроваджуватиме санкції проти Угорщини через конфісковані кошти
Чи віддасть Угорщина гроші та золото Ощадбанку? Глава МЗС пояснив, яким шляхом може піти Україна
22 квiтня, 10:07
Тепер в Угорщині є шанс творити респектабельну політику та повернути собі власне майбутнє
Битва за Будапешт: чому Орбан програв
14 квiтня, 12:42
Як пишуть журналісти, лідер «Тиси» готовий діяти швидко, оскільки він розуміє, що може втратити значну частину коштів ЄС
Мадяр готує масштабну угоду для перезавантаження відносин із Брюсселем – Politico
14 квiтня, 09:12
Мадяр заявив, що обов’язково зустрінеться із Зеленським
Петер Мадяр зробив заяву про зустріч із Зеленським
13 квiтня, 20:16
Орбан побудував свою кампанію на ненависті до України та критиці Брюсселю. Ця ставка не спрацювала
Поразка «Фідес». Чи посадять Орбана?
13 квiтня, 11:45
Петер Мадяр перервав 16-річну епоху правління Віктора Орбана в Угорщині
Чекаємо пана Мадяра в Україні
13 квiтня, 09:03
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр Угорщини Віктор Орбан
«Угорщина обрала Європу». Урсула фон дер Ляєн про результати виборів
12 квiтня, 23:04
Петер Мадяр проводить прес-конференцію після закриття виборчих дільниць
Вибори в Угорщині: з'явилися перші офіційні результати
12 квiтня, 22:13
У перегонах беруть участь п'ять партій, проте основне протистояння розгортається між «Фідес» Віктора Орбана та опозиційною партією «Тиса» Петера Мадяра
В Угорщині проходять парламентські вибори: головні опоненти вже проголосували
12 квiтня, 10:44

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
