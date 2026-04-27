Сійярто увійде до нового складу парламенту Угорщини

Раніше Петер Сійярто стверджував, що прем'єр Угорщини програв вибори нібито через втручання України

Чинний глава МЗС Угорщини займе місце в парламенті від партії Орбана

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто увійде до складу нового парламенту від партії «Фідес», яке нещодавно програла вибори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Як розповів новий лідер фракції Гергей Гуяш, партія «Фідес» чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у коаліції з Християнсько-демократичною народною партією (KDNP) отримала 52 місця в парламенті. Одне з них буде належати Сійярто.

Гуяш заявив, що «завдання партії – створити нормальну опозицію в угорському парламенті». За словами політика, вони боротимуться проти «свавільних рішень панівної партії».

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який після парламентських виборів іде у відставку, заявив, що відмовляється від депутатського мандата, проте готовий і далі керувати своєю партією «Фідес».

Як відомо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

До слова, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.