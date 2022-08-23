Похорон Дугіної. Соцмережі шокувала реакція «вбитих горем» батьків 

Смерть Дугіної називають постановкою

Під час похорону дочки одного із головних творців ідеології «русского мира» Олександра Дугіна Дар’ї її батьки мило посміхалися «гостям». Світлини збурили мережу та посилили чутки, що убивство Дугіної – постановка. Адже крім реакції «вбитих горем батьків» під час похорону у труні тіло дівчини має вигляд неушкодженого і не обгорілого. І це при тому, що авто, у якому перебувала Дугіна, вибухнуло.

У соцмережах користувачі шоковані ставленням подружжя Дугіних до смерті дочки.

«Оце батьки Дугіної знають толк у веселих похоронах! Посміялись, закопали і ще зверху «Ладу» купили. Подумаєш, дитина вмерла, це ж не привід якось плакати чи переживати! Може, у них ще десять запасних. Цікаво, у них взагалі людські емоції є?», – пишуть користувачі.

«Твоє обличчя, коли знаєш, що відразу після похорону доньки поїдеш у салон Lada, де на тебе чекає нова Lada Granta», – відреагували в мережі.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою, донькою ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, Дар'єю Дугіною.

Як відомо, у ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула.

Спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, але прокололися.

Також депутат російської Держдуми та голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький на сьогоднішньому похороні пропагандистки Дар’ї Дугіної промовив фразу, яка за змістом близька до знаменитого лозунга лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.