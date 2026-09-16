Глава МЗС РФ заявив, за якої умови Москва готова піти на прямий конфлікт із європейськими країнами

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Європі війною, яка, за його словами, у разі початку буде «дуже короткою». Водночас глава російського МЗС запевняє, що Москва нібито не готується до воєнного конфлікту із західними країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Лавров заявив, що Росія нібито не зацікавлена у війні із західними державами. Водночас він пригрозив європейським країнам наслідками у разі прямого воєнного протистояння з РФ. «Якщо Європа нападе на Росію, то це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою», – заявив Лавров.

Глава російського МЗС також повторив позицію президента РФ Володимира Путіна щодо можливого розміщення іноземного військового контингенту в Україні. За його словами, Москва одразу розцінить такий крок як оголошення війни.

Крім того, Лавров знову звинуватив західні країни у проведенні «експансіоністської політики», пов'язавши з нею російське вторгнення в Україну. «Врегулювання в Україні передбачає виконання початкових завдань СВО», – заявив російський міністр.

Лавров також звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито знищенні всього російського. Окремо глава МЗС РФ заявив, що західні країни нібито намагаються безпосередньо втрутитися в голосування росіян на виборах до Державної думи як усередині Росії, так і за кордоном.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США нібито відійшли від домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, через що війна проти України досі триває.

За словами Лаврова, якби американська сторона не відмовилася від досягнутих домовленостей, війна могла б завершитися ще рік тому.