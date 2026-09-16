Лавров пригрозив Європі війною та назвав її тривалість
Глава МЗС РФ заявив, за якої умови Москва готова піти на прямий конфлікт із європейськими країнами
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Європі війною, яка, за його словами, у разі початку буде «дуже короткою». Водночас глава російського МЗС запевняє, що Москва нібито не готується до воєнного конфлікту із західними країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
Лавров заявив, що Росія нібито не зацікавлена у війні із західними державами. Водночас він пригрозив європейським країнам наслідками у разі прямого воєнного протистояння з РФ. «Якщо Європа нападе на Росію, то це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою», – заявив Лавров.
Глава російського МЗС також повторив позицію президента РФ Володимира Путіна щодо можливого розміщення іноземного військового контингенту в Україні. За його словами, Москва одразу розцінить такий крок як оголошення війни.
Крім того, Лавров знову звинуватив західні країни у проведенні «експансіоністської політики», пов'язавши з нею російське вторгнення в Україну. «Врегулювання в Україні передбачає виконання початкових завдань СВО», – заявив російський міністр.
Лавров також звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито знищенні всього російського. Окремо глава МЗС РФ заявив, що західні країни нібито намагаються безпосередньо втрутитися в голосування росіян на виборах до Державної думи як усередині Росії, так і за кордоном.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США нібито відійшли від домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, через що війна проти України досі триває.
За словами Лаврова, якби американська сторона не відмовилася від досягнутих домовленостей, війна могла б завершитися ще рік тому.
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