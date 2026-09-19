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Трамп анонсував підписання низки угод із Сі Цзіньпіном під час саміту у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп анонсував підписання низки угод із Сі Цзіньпіном під час саміту у США
Трамп: У нас буде багато різних угод
фото: Bloomberg

Візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона запланований на 24 вересня

Президент Дональд Трамп заявив, що очікує укласти багато різних угод із головою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту в Білому домі наступного тижня. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За його словами, американська сторона робить це «не лише заради власного здоров'я». Цей візит стане зустріччю у відповідь після травневого саміту в Пекіні, де обидва лідери прагнули послабити напруженість щодо торгівлі, Тайваню та війни в Ірані.

У четвер, 24 вересня, президент США планує провести державну вечерю для китайського лідера. Очікується, що на ній будуть присутні відомі керівники технологічних компаній, зокрема виконавчий голова Apple Тім Кук, головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман та голова Qualcomm Кріштіану Амон. Важливість цієї зустрічі підкреслюється тим, що штучний інтелект є ще однією гарячою точкою у відносинах через дебати щодо регулювання технології, її зростаючих ризиків та побоювань, що Китай скорочує розрив у гонці озброєнь.

Також Трамп повторив, що дуже добре ладнає з Сі Цзіньпіном, і назвав його візит великою честю. Водночас американський президент знову висловив розчарування тим, що йому доведеться приймати китайського лідера в набагато меншому приміщенні, ніж він хотів би, через незавершене будівництво нового бального залу Білого дому.

Як відомо, голова КНР Сі Цзіньпін готується прибути до Вашингтона разом із великою делегацією керівників китайських компаній. Для китайського лідера, який рідко бере топбізнесменів у закордонні поїздки, це стане незвичайним кроком напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона запланований на 24 вересня. За інформацією двох співрозмовників агентства, китайського лідера має супроводжувати велика бізнес-делегація. Водночас Reuters поки не вдалося встановити, керівники яких саме компаній увійдуть до її складу.

Нагадаємо, у травні Дональд Трамп здійснив дводенний державний візит до Китаю. Під час переговорів із Сі Цзіньпіном сторони обговорили двосторонні відносини та міжнародні питання, зокрема війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейському півострові та Тайвань. Згодом Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року.

Теги: Китай США Дональд Трамп Сі Цзіньпін

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