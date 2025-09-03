Трамп анонсував розмову з Путіним

Президент США: «Я не маю жодного повідомлення для Путіна. Він знає мою позицію і ухвалить те чи інше рішення»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що упродовж кількох днів проведе розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

«Я не маю жодного повідомлення для Путіна. Він знає мою позицію і ухвалить те чи інше рішення. Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені, або незадоволені. А якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що щось відбудеться», – заявив американський президент.

Я планую обговорити ситуацію з Путіним у найближчі дні, тоді стане зрозуміло, як усе розгортатиметься, – Трамп знову висловився щодо мирного врегулювання в Україні.



Водночас коментуючи запитання журналістів, чому США нічого не роблять з Росією, Трамп навів у приклад тарифи проти Індії. «Два тижні тому я казав, що Індія буде мати проблеми, якщо буде купувати російську нафту», – заявив він.

Глава США зазначив, що російські сили просуваються на фронті повільно, застосовуючи масовані бомбардування, та знищують все на своєму шляху.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Глава держави прокоментував перспективи можливої зустрічі на рівні лідерів. Він пригадав, що американський президент надав російському диктатору час для зустрічі з очільником України.

«Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів – «Главком»), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь... Він сказав, що через кілька тижнів – це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або цими днями будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання», – пояснив український президент.

До слова, президент США Дональд Трамп у своєму першому за тривалий час публічному виступі згадав про російсько-українську війну. Американський лідер пригрозив наслідками для російської сторони, у разі якщо зустріч російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського не відбудеться найближчим часом. Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» Путіним й пообіцяв рішення, «щоб люди жили».