Politico розповіло, як Байден намагався владнати конфлікт із хуситами

1 січня 2024 року Байден доручив оприлюднити останнє попередження перед тим, як розпочати військові дії проти хуситів

Перші варіанти військових атак по хуситах були розроблені в США ще в перший тиждень грудня

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про застосування військової сили проти хуситів в Ємені не відразу. Спочатку Білий дім намагався на дипломатичному рівні залагодити конфлікт. Про це повідомляє Politico.

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Видання зазначає, що перші кроки до військової відповіді почали обговорюватися ще 1 січня. Тоді Байден все ще перебував у відпустці на Сент-Круа, він спілкувався зі своєю командою з національної безпеки в перший ранок 2024 року і був готовий обговорювати можливість застосування сили.

Адміністрація Байдена працювала відразу на два фронти. На дипломатичному рівні Байден наказав активніше домогтися резолюції ООН, а з військового – Пентагон мав розробити варіанти удари у відповідь по хуситах.

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Як пояснюють журналісти, те, що США понад тиждень чекали, щоб завдати силового удару, свідчить про бажання Байдена вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом і уникати втягнення США у нову війну на Близькому Сході.

Джерела Politico зазначають, що перші варіанти військових атак були розроблені в США ще в перший тиждень грудня. Але тоді посадовці з адміністрації Байдена погодилися, що ще не час для ударів. У Вашингтоні були хвилювання, що удари по хуситах, яких підтримує Іран, спровокує Тегеран, а війна Ізраїлю та ХАМАС ризикує перерости у регіональний конфлікт.

Як повідомляє видання, під час зустрічі 1 січня Байден доручив своїй команді оприлюднити останнє попередження разом із міжнародними партнерами перед тим, як розпочати військові дії. 3 січня США та інші 13 країн опублікували заяву, в якій попередили, що хусити відчують «наслідки» у разі продовження атак на комерційні судна.

У вівторок, 9 січня, єменські хусити здійснили найбільшу атаку, що і стало переломним моментом. Тоді Байден знову отримав військові варіанти дій і вирішив, що настав час для відповіді. Він доручив главі Пентагону Ллойду Остіну, який досі перебуває у лікарні, зайнятися організацією.

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Politico додає, що після атаки представники США заявили, що, хоча вони ще не бачили відповіді хуситів, вони готові до таких подій.

Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Згодом президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив удари по базах хуситів в Ємені.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.