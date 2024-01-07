Конгрес США досяг угоди щодо витрат, спрямованих на запобігання шатдауну

Угода передбачає загальні федеральні витрати у розмірі 1,6 трлн доларів.

Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США узгодили план федеральних витрат, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду. Про це повідомляє Reuters.

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Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсо зазначив, що угода передбачає загальні федеральні витрати у розмірі 1,6 трлн доларів.

Ця сума включає 886 млрд доларів на оборону і 704 млрд доларів на інші витрати, які не пов'язані з обороною, повідомив Джонсон у листі до законодавців у неділю.

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Президент США Джо Байден заявив у неділю, що угода наблизила країну на крок до «запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів».

«Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома сторонами», – заявив Байден у своїй заяві після оголошення угоди.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може затвердити фінансування для України до лютого, якщо Білий дім «серйозно підійде» до питання захисту кордонів США.

Раніше Представники Білого дому та Пентагону попередили Київ, що невдовзі не зможуть постачати ракети для українських зенітно-ракетних комплексів Patriot, які здатні збивати російські балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема «Кинджал».

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Як повідомлялося, міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.