Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Конгрес США досяг угоди щодо витрат, спрямованих на запобігання шатдауну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конгрес США досяг угоди щодо витрат, спрямованих на запобігання шатдауну
фото з відкритих джерел

Угода передбачає загальні федеральні витрати у розмірі 1,6 трлн доларів.

Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США узгодили план федеральних витрат, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду. Про це повідомляє Reuters.

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсо зазначив, що угода передбачає загальні федеральні витрати у розмірі 1,6 трлн доларів.

Ця сума включає 886 млрд доларів на оборону і 704 млрд доларів на інші витрати, які не пов'язані з обороною, повідомив Джонсон у листі до законодавців у неділю.

Президент США Джо Байден заявив у неділю, що угода наблизила країну на крок до «запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів».

«Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома сторонами», – заявив Байден у своїй заяві після оголошення угоди.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може затвердити фінансування для України до лютого, якщо Білий дім «серйозно підійде» до питання захисту кордонів США. 

Раніше Представники Білого дому та Пентагону попередили Київ, що невдовзі не зможуть постачати ракети для українських зенітно-ракетних комплексів Patriot, які здатні збивати російські балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема «Кинджал».

Як повідомлялося, міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Теги: США балістичні ракети фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією
8 грудня, 2023, 06:50
Китайська берегова охорона з водометів атакувала філіппінські судна
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
10 грудня, 2023, 06:10
Трамп з'явився у кадрі у готелі Plaza в Нью-Йорку, яким володів на той час
Трамп заявив, що «Сам удома 2» став успішним завдяки його 6-секундній появі в кадрі
29 грудня, 2023, 18:08
Міністр оборони США Ллойд Остін
Глава Пентагону зробив заяву щодо своєї госпіталізації
Вчора, 05:20
Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України
ЄС вирішив, як обійти вето Угорщини на фінансову допомогу Україні – Financial Times
27 грудня, 2023, 02:15
Державний борг США перескочив ще одну рекордну позначку
Держборг США сягнув нової історичної позначки
5 сiчня, 10:33
В Україні може з'явитися свято, яке шанують американці
В Україні може з'явитися свято, яке шанують американці
25 грудня, 2023, 15:28
Наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн
Пентагон повідомив, скільки ще має грошей для допомоги Україні
5 сiчня, 09:51
Партнери і надалі будуть забезпечувати Україну нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу
США не зможуть постачати Україні ракети для Patriot? ЗСУ пояснили ситуацію
Вчора, 15:11

Соціум

Конгрес США досяг угоди щодо витрат, спрямованих на запобігання шатдауну
Конгрес США досяг угоди щодо витрат, спрямованих на запобігання шатдауну
Франція планує побудувати 14 нових ядерних реакторів
Франція планує побудувати 14 нових ядерних реакторів
Путін провів Різдво з родинами вбитих в Україні військових: ЗМІ дізналися деталі
Путін провів Різдво з родинами вбитих в Україні військових: ЗМІ дізналися деталі
У Росії ФСБ заарештувала 16-річного підлітка за підпал бомбардувальника
У Росії ФСБ заарештувала 16-річного підлітка за підпал бомбардувальника
Україна отримає новий транспортний коридор у ЄС: подробиці
Україна отримає новий транспортний коридор у ЄС: подробиці
Путін привітав дітей, чиїх батьків вбито на війні в Україні (відео)
Путін привітав дітей, чиїх батьків вбито на війні в Україні (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
54K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
43K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
36K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
34K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
32K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
6 сiчня, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
6 сiчня, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 сiчня, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua