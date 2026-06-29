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Politico: Трамп став політичним обузою для європейських правих популістів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Трамп став політичним обузою для європейських правих популістів
Репутація Трампа в Європі погіршилася
фото: Getty Images

Лідери націоналістів переглядають свої зв'язки з президентом США, оскільки його імідж псується по всьому ЄС

Підтримка президента США Дональда Трампа, яка раніше вважалася вагомим політичним активом для націоналістичних лідерів Європи, перетворилася на загрозу перед важливими виборами 2027 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Через тарифні війни, погрози на адресу Гренландії та війну проти Ірану, що спровокувала стрибок цін на енергоносії, репутація Трампа на континенті суттєво погіршилася. Його втручання тепер розцінюють як токсичний чинник, здатний відлякати поміркований електорат і розколоти правий рух.

Навіть серед прихильників таких партій, як французьке «Національне об’єднання», італійська «Брати Італії» та німецька «Альтернатива для Німеччини» (AfD), лише меншість вважає американського лідера «другом Європи», а Білий дім своєю чергою стикається з відстороненням саме тих сил, до яких намагався залицятися.

Яскравим прикладом зміни курсу є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка раніше була близькою союзницею Трампа, а тепер публічно обмінюється з ним шпильками після своєї відмови надати італійські авіабази для американських літаків у війні з Іраном. Лідер французьких ультраправих Джордан Барделла також рішуче відкинув підтримку Трампа, назвавши його поведінку непередбачуваною, а в Німеччині керівництво AfD рекомендувало своїм чиновникам обмежити поїздки до США.

Переоцінка трансатлантичних зв'язків посилилася після нищівної поразки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у квітні, чиє 16-річне правління завершилося попри публічну підтримку з боку віце-президента США Джей Ді Венса. Натомість винятком залишається польська партія «Право і справедливість», яка разом із підтримуваним нею президентом Каролем Навроцьким продовжує спиратися на контакти з Трампом, вбачаючи у хороших відносинах із Вашингтоном та у просуванні постійної військової бази США вигідний важіль для внутрішньополітичної боротьби.

Нагадаємо, рівень підтримки Дональда Трампа серед американців продовжує стрімко падати. Згідно з останніми даними опитування Reuters, рейтинг схвалення 47-го президента Сполучених Штатів Америки опустився до 34%. Це найнижчий показник за весь час його перебування в Білому домі після повернення до влади.

Як зазначає Reuters, лише за останній тиждень популярність глави держави скоротилася ще на кілька відсоткових пунктів, демонструючи негативну динаміку, яка триває з початку року.

Теги: Європейський Союз Дональд Трамп США

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