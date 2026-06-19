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Трамп назвав помилку російського генерала причиною затяжної війни в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп назвав помилку російського генерала причиною затяжної війни в Україні
Трамп: Якби він просто пішов прямо шосе до міста, вони були б у Києві через чотири години, і Україна нічого не змогла б зробити
фото: Axios

Дональд Трамп зазначив, що РФ могла б захопити Київ за чотири години і завершити війну першого ж дня, якби російський генерал не повів танки через болото

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Axios висловив думку, що повномасштабна війна в Україні могла б завершитися в перший же день, якби не прорахунок російського генерала, який наказав спрямувати танки на Київ через болотисту місцевість. Про це пише «Главком».

За словами американського лідера, військова техніка окупантів застрягла у багнюці, наче в хитких пісках, і втратила можливість рухатися, що свідчить про високі ризики будь-яких воєнних дій. Трамп вважає, що якби командування обрало рух безпосередньо бетонною трасою, російські війська дісталися б української столиці за чотири години, і Україна не змогла б цьому завадити. Це рішення генерала піти через поля замість шосе чотири з половиною роки тому він назвав колосальною помилкою.

Крім того, очільник Білого дому припустив, що війни в Україні вдалося б уникнути, якби Росія залишилася у складі «Великої вісімки» (G8). Він зазначив, що тогочасний президент США Барак Обама прагнув виключити Володимира Путіна з цього формату, хоча збереження колишнього складу групи було б значно кращим варіантом.

У відповідь на критику щодо надто м'якої позиції стосовно Москви Трамп запевнив, що насправді демонстрував максимальну жорсткість як до Росії, так і до Китаю, завдяки чому лідери цих країн його поважають. На підтвердження своїх слів він наголосив, що попри хороші особисті відносини з ними, саме він надав Україні протитанкові комплекси «Джавелін».

Раніше президент США Дональд Трамп під час однієї із закритих нарад у Білому домі зробив неоднозначну заяву про Україну. Висловлювання американського лідера оприлюднили журналісти The New York Times Меггі Габерман та Джонатан Свон у своїй новій книзі «Regime Change». 

За словами авторів книги, під час зустрічі високого рівня в Овальному кабінеті Трамп заявив: «Я не великий фанат України. За винятком їхніх жінок. Вони постійно перемагають на конкурсі «Міс Всесвіт».

Також журналісти навели слова Трампа про його публічну суперечку з президентом України Володимиром Зеленським у лютому 2025 року.

За даними авторів книги, американський президент назвав той конфлікт «відмінним телебаченням» та заявив, що він виявився цікавішим за шоу «Кандидат», яке Трамп багато років вів на американському телебаченні.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Київ зможе отримати ліцензії на виробництво протибалістичних ракет.

«Посилення протиповітряної оборони України. І на це я отримав позитивний сигнал від всієї «сімки», включаючи президента Трампа. Ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймаються американською стороною позитивно», – сказав Зеленський на спільній з президентом Гондурасу Насрі Асфуром пресконференції.

Теги: Дональд Трамп росія війна Україна

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