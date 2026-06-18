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Як приготувати улюблену вечерю Меланії Трамп: рецепт

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Меланія Трамп надає перевагу домашній кухні
фото з відкрих джерел

Протягом понад 10 років Меланія Трамп має одну улюблену страву

Перша леді США Меланія Трамп має улюблену страву, яка допомагає їй підтримувати форму. Адже ця страва містить багато білка та овочів. Про це розповідає «Главком».

10 років тому в інтерв’ю журналу New York Magazine Меланія Трамп розповіла, що має з чоловіком, президентом США Дональдом Трампом різні вподобання в їжі. У той час як Трамп полюбляє ласувати фастфудом, його дружина стежить за фігурою та надає перевагу домашнім стравам.

Зокрема, найулюбленішою вечерею Меланії Трамп є курка пармеджано (куряча грудка з пармезаном і легкою паніровкою, яку запікають у духовці, – «Главком»). «Одна з речей, які я найбільше люблю в Нью-Йорку – це різноманіття чудової їжі. Моя улюблена страва всіх часів курка пармеджано в ресторані Jean-Georges», – розповідала Меланія Трамп.

Перша леді подає курку пармеджано зі спаржею, броколі або зеленим горошком, що робить страву більш збалансованою.

Рецепт улюбленої страви Меланії Трамп

Як приготувати улюблену вечерю Меланії Трамп: рецепт фото 1
фото з відкритих джерел

Інгредієнти:

  • 2 курячі грудки;
  • 50 г тертого пармезану;
  • 2-3 ст. л. панірувальних сухарів;
  • 1 яйце;
  • 1 ч. л. оливкової олії;
  • сіль, перець та італійські трави – за смаком.

Кроки приготування:

  1. Помийте куряче філе, розріжте кожну грудку навпіл уздовж і трохи відбийте. Додайте сіль та перець.
  2. Збийте яйце. В окремій мисці змішайте пармезан, сухарі та італійські трави.
  3. Розігрійте духовку до 190 градусів і змастіть форму оливковою олією.
  4. Кожен шматок курки треба занурити в яйце, а потім обваляти в сирній суміші.
  5. Викладіть філе у форму та запікайте 20–25 хвилин до золотистої скоринки.

Оскільки Меланія Трамп додає до курки овочі, страву варто подавати зі спаржею, броколі, також можна додати зелений горошок.

Раніше «Главком» розповідав, що носить Меланія Трамп. Перша леді США та Дональд Трамп відвідали зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом та його дружиною Каміллою під час їхнього візиту до штатів. На цих заходах перша леді показалася перед камерами в елегантних образах з брендових речей.

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Теги: США їжа Меланія Трамп рецепт

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