Польща та Україна фіналізують угоду: винищувачі МіГ-29 обміняють на українські дрони та технології – ЗМІ

Літаки можуть бути доставлені в Україну вже найближчими тижнями

Переговори між Варшавою та Києвом щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на українські ноу-хау та масштабні постачання різноманітних безпілотників вийшли на фінальну стадію. Про це пише «Главком» із посиланням на Wirtualna Polska.

За інформацією видання з посиланням на джерела в польській армії та Міністерстві національної оборони Польщі, літаки можуть бути доставлені в Україну вже найближчими тижнями, тоді як польська сторона натомість отримає українські безпілотники.

За даними польського оборонного відомства, переговорний процес суттєво активізувався після того, як Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки України. Умєров, який із початку повномасштабної війни опікується найчутливішими треками переговорів із США та РФ, має значний досвід у питаннях передачі технологій. Президент Володимир Зеленський, серед іншого, доручив йому вести переговори щодо перспективних угод у сфері безпілотної авіації.

Польська сторона сприймає кадрові зміни та нові пропозиції позитивно, однак залишається прагматичною щодо ризиків виконання контрактів в умовах активних бойових дій.

«З українцями можна домовлятися про що завгодно. Підписувати що завгодно. Питання в тому, чи постачатимуть вони. Fire Point (головний виробник далекобійних безпілотників та компанія, що бере участь у програмі балістичних ракет в Україні – «Главком») пропонує, наприклад, поставку 1500 далекобійних безпілотників. І негайну поставку такої ж кількості до Польщі у разі війни. На папері це виглядає дуже добре. Однак ми усвідомлюємо, що в критичній ситуації компанія може вдатися до форс-мажору та сказати: на жаль, ми воюємо, у нас немає можливості виконати контракт, нам самим потрібне це обладнання, бо ми в гіршому становищі», – зазначило джерело, причетне до переговорного процесу з українського боку.

Нагадаємо, Україна вже тривалий час веде переговори з Польщею щодо передачі винищувачів МіГ-29 для потреб Збройних сил. Водночас останнім часом стало відомо, що інтерес до цих літаків виявила й Болгарія. Раніше також повідомлялося, що у Варшаві розглядали варіант списання польських МіГ-29 замість їх передачі Україні.