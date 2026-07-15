Візит європейських лідерів до Києва, захист для українців в ЄС. Головне за 15 липня 2026

Дайджест новин 15 липня 2026 року

До Києва з нагоди Дня Української Державності прибули лідери європейських держав та високопосадовці. Україна посилила санкції проти російських фінансових установ. Також ЄС продовжив захист українців до 2028 року, але з новою умовою.

«Главком» склав добірку головних подій 15 липня.

Візит європейських лідерів до Києва

Серед гостей були Урсула фон дер Ляєн та Нікушор Дан фото: скриншот з відео

15 липня до Києва з нагоди Дня Української Державності прибули лідери європейських держав та високопосадовці. Серед гостей – президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також представники інших іноземних делегацій.

ЄС продовжив захист українців до 2028 року

Країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запровадять додаткову вимогу щодо виконання військового обов'язку в Україні.

Президентка Єврокомісії оголосила про пакет допомоги Україні

Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фото: скриншот з відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет допомоги Україні. Європейський Союз спрямує ще €1 млрд на розвиток українського виробництва безпілотників.

Україна посилила санкції проти російських фінансових установ

Президент підписав указ фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про внесення змін до секторальних санкцій, застосованих щодо фінансових установ РФ.

«Санкції не можуть залишатися статичними, поки Росія постійно змінює механізми їх обходу. Оновлення секторальних санкцій означає, що під обмеження потрапляє не лише те, що Росія використовувала вчора, а й фінансова інфраструктура, яку вона створює для обходу санкцій завтра», – наголосив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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