США мають достатньо ресурсів для безстрокової морської блокади Ірану – очільник Пентагону

Раніше Трамп заявив про досягнення повного контролю над Ормузькою протокою

Сполучені Штати Америки володіють достатнім обсягом військових ресурсів, щоб утримувати морську блокаду Ірану протягом невизначеного терміну. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами очільника Пентагону, американські військові кораблі за потреби можуть безперешкодно ротуватися в регіоні та за його межами для забезпечення постійної присутності.

Заяви Гегсета свідчать про його рекомендації президенту США Дональду Трампу продовжувати економічний тиск на Тегеран доти, доки це буде необхідно для відновлення ефективного переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту, який наразі зайшов у кут.

Паралельно президент США Дональд Трамп заявив про досягнення повного контролю над стратегічно важливою артерією регіону та підкреслив дієвість американського військово-морського тиску.

«США мають повний контроль над Ормузькою протокою. Я думаю, ми її збережемо! Нашу морську блокаду всі називають «сталевою стіною», і Іран нічого не може з цим вдіяти», – написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше повідомлялося, що Іран завершує укладення угоди з Оманом щодо руху суден через Ормузьку протоку.

Водночас у Тегерані наголошують, що домовленість між двома прибережними державами не означає автоматичного відновлення вільного відкриття водного шляху. Для забезпечення безпечного проходу суден Іран вимагає низки гарантій від Сполучених Штатів.

Як відомо, Іран попередив країни Перської затоки, що у разі нових ударів США по його території завдасть ударів у відповідь по американських активах та енергетичній інфраструктурі регіону.

За даними Reuters, попередження було передане під час дипломатичних контактів, які відбулися після заяви президента США Дональда Трампа від 28 липня про можливість ударів по енергетичній мережі та інфраструктурі Ірану.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився скасувати атаку на Іран за умови швидкого укладення угоди.