Військовий експерт розповів, чому новому головнокомандувачу Драпатому буде «дуже важко»

На думку Машовця, восени Росія може здійснити нову спробу ескалації бойових дій

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий очолив армію в один із найскладніших періодів повномасштабної війни. Восени ситуація на фронті може загостритися, а на військово-політичне керівництво країни чекають нові серйозні виклики. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю Анні Максимчук висловив полковник запасу ЗСУ, координатор групи «Інформаційний спротив» та військовий аналітик Костянтин Машовець.

Коментуючи слова колишнього головнокомандувача Валерія Залужного про те, що Михайлу Драпатому буде «важко, навіть дуже важко», експерт зазначив, що йдеться про наступний етап війни, який, на його думку, може розпочатися вже восени.

На думку Машовця, восени Росія може здійснити нову спробу ескалації бойових дій, тож новому головнокомандувачу доведеться ухвалювати найскладніші рішення.

«Залужний тому і каже, що Драпатому доведеться мати справу з одним із найтяжчих періодів», – наголосив він.

Водночас експерт зауважив, що виклики стосуються не лише самого головнокомандувача. Йдеться про комплекс проблем, які доведеться вирішувати всьому військово-політичному керівництву держави.

Серед головних питань Машовець назвав мобілізацію, забезпечення армії зброєю, паливом, ресурсами та ефективну кадрову політику у вищому військовому командуванні.

«У війні воює не тільки військо – воює вся країна. Це стосується і військово-промислового комплексу, і суспільства загалом. Саме тому надзвичайно важливими є правильний підбір і розстановка кадрів на ключових посадах», – підсумував військовий експерт.

Раніше Валерій Залужний прокоментував призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача. Він заявив, що новому очільнику української армії буде значно важче, ніж той може уявляти.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане генерал-майор Михайло Драпатий. До цього призначення Драпатий очолював Об’єднані сили ЗСУ. Раніше він командував Сухопутними військами, однак подав у відставку після трагедій на полігонах, заявивши про «кругову поруку та безкарність» у війську.

9 травня 2014 року підрозділ Драпатого прорвався через барикади в Маріуполі, а згодом він вивів 260 бійців з оточення поблизу Ізвариного. Під час повномасштабної війни командував угрупованнями на південному, херсонському та харківському напрямках. Військовий має звання Героя України та є кавалером ордена Богдана Хмельницького кількох ступенів.