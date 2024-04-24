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Словацький депутат у Європарламенті випустив голуба, побажавши миру Україні та Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Словацький депутат у Європарламенті випустив голуба, побажавши миру Україні та Росії
Дії Радачовського розкритикували його колеги
фото: скріншот

Депутат посеред виступу дістав із сумки білого голуба та випустив його у залу засідань

Під час засідання Європарламенту 24 квітня депутат від ультраправої партії «Словацькі патріоти» Мирослав Радачовський випустив білого голуба, заявивши, що таким чином бажає миру «усьому світу, росіянам і українцям». Про це пише The Guardian.

Під час засідання Європарламенту у Страсбурзі Радачовський посеред виступу дістав із сумки білого голуба та випустив його у залу засідань.

«Я хотів би побажати парламенту, усій Європі, всьому світу, росіянам та українцям, усім миру. Я хотів би випустити цього голуба на волю як символ миру, як символ того, що Європа потребує миру. Нехай цей голуб об'єднає всіх нас», – зазначив він.

Дії Радачовського розкритикували його колеги. Французька депутатка Кароліна Руз вказала, що словацький євродепутат порушив правила Європарламенту.

«Він використав тварину, заховану в його поясній сумці, як звичайний предмет, лише для того, щоб зробити сьогодні заяву про мир. Що ви збираєтеся зробити, щоб повернути цю тварину, пане? Де добробут тварин у жесті цього оратора? Я вважаю це абсолютно неприйнятним», – сказала Руз.

Зазначимо, Радачовський відомий проросійською позицією. У 2019 році він брав участь у «круглому столі», організованому Медведчуком, а також фігурував у відео закритого порталу Voice of Europe, який вважають російським інструментом впливу на вибори в ЄС.

До того ж, у 2023 році він опинився серед депутатів Європейського парламенту, які не підтримали резолюцію щодо злочинів Росії та Білорусі.

Теги: Європарламент Європа депутат

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