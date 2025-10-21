Польща може заарештувати Путіна під час його польоту до Угорщини
Глава польського МЗС стверджує, що Польща може змусити приземлитися літак Путіна
Польський суд може зобов'язати уряд країни затримати літак з російським диктатором Володимиром Путіним на борту у повітряному просторі Польщі, аби передати його Міжнародному кримінальному суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, якого цитує Wnp.pl.
«Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже уряду затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі», – зазначив Сікорський, відповідаючи на запитання, чи міг би літак Путіна без проблем летіти до Угорщини через повітряний простір Польщі.
Чиновник зауважив, що до Будапешта можна долетіти, оминаючи повітряний простір ЄС – через території Туреччини, Чорногорії і Сербії. «Однак той факт, що член ЄС, який досі пов'язаний умовами Міжнародного кримінального суду, запрошує до себе президента Путіна, не лише неприємний, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а як щось між Заходом і Росією», – підкреслив Сікорський.
Польський міністр нагадав, що Угорщина зараз також сприяє Росії, купуючи в неї великі обсяги нафти, попри можливість купувати її в інших постачальників, і блокуючи підтримку для України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.
До слова, Болгарія пропустить літак російського диктатора Володимира Путіна через свій повітряний простір для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, якщо Москва звернеться із таким запитом.
