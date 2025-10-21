Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща може заарештувати Путіна під час його польоту до Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща може заарештувати Путіна під час його польоту до Угорщини
Сікорський заявив, що Польща не може гарантувати безпечний проліт борту Путіна над своєю територією
фото: X/Senat RP

Глава польського МЗС стверджує, що Польща може змусити приземлитися літак Путіна

Польський суд може зобов'язати уряд країни затримати літак з російським диктатором Володимиром Путіним на борту у повітряному просторі Польщі, аби передати його Міжнародному кримінальному суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, якого цитує Wnp.pl.

«Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже уряду затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі», – зазначив Сікорський, відповідаючи на запитання, чи міг би літак Путіна без проблем летіти до Угорщини через повітряний простір Польщі.

Чиновник зауважив, що до Будапешта можна долетіти, оминаючи повітряний простір ЄС – через території Туреччини, Чорногорії і Сербії. «Однак той факт, що член ЄС, який досі пов'язаний умовами Міжнародного кримінального суду, запрошує до себе президента Путіна, не лише неприємний, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а як щось між Заходом і Росією», – підкреслив Сікорський.

Польський міністр нагадав, що Угорщина зараз також сприяє Росії, купуючи в неї великі обсяги нафти, попри можливість купувати її в інших постачальників, і блокуючи підтримку для України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

До слова, Болгарія пропустить літак російського диктатора Володимира Путіна через свій повітряний простір для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, якщо Москва звернеться із таким запитом.

Читайте також:

Теги: путін Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив, що всі країни НАТО вже воюють з Росією
«НАТО розв'язало війну з РФ» – нова порція шизофренії від Путіна
3 жовтня, 11:17
Гарантовано захисту не буває
Блекаути у Москві. Чому цього не буде і що варто розуміти українцям?
10 жовтня, 19:19
Путін на «Валдаї»: головним ворогом Росії стала Європа
Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
4 жовтня, 16:26
Диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці
Трамп: Мої стосунки з Путіним нічого не означали
23 вересня, 23:59
Трамп: Все життя мною намагалися маніпулювати, але я чудово справлявся
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
17 жовтня, 22:26
Російському диктатору потрібен не Донбас, а можливість продемонструвати свою «перемогу»
«Він хоче показати перемогу». Зеленський пояснив, навіщо Путіну адміністративні межі Донбасу
Вчора, 13:53
Трамп зустрівся з Ердоганом
Трамп під час зустрічі з Ердоганом зробив заяву про Путіна
25 вересня, 19:12
Владивосток заповнений сірими багатоповерховими будинками часів СРСР
На що Путін перетворив Владивосток під час війни – репортаж NYT
5 жовтня, 17:58
Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру
Зеленський відповів на нові забаганки Путіна: Ми нічого не будемо дарувати агресору
19 жовтня, 17:22

Політика

Польща може заарештувати Путіна під час його польоту до Угорщини
Польща може заарештувати Путіна під час його польоту до Угорщини
Японський уряд уперше очолила жінка
Японський уряд уперше очолила жінка
США виступили проти передачі заморожених російських активів Україні – Bloomberg
США виступили проти передачі заморожених російських активів Україні – Bloomberg
Сійярто розповів, чи блокуватиме Угорщина нові санкції ЄС проти Росії
Сійярто розповів, чи блокуватиме Угорщина нові санкції ЄС проти Росії
Чи готова Росія до припинення війни? ISW проаналізував останні заяви Кремля
Чи готова Росія до припинення війни? ISW проаналізував останні заяви Кремля
Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено – CNN
Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено – CNN

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua