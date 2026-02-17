Головна Світ Соціум
Кабель у Балтійському морі вийшов з ладу: Польща оцінила наслідки для енергосистеми

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Кабель у Балтійському морі вийшов з ладу: Польща оцінила наслідки для енергосистеми
Кабель SwePol Link між Польщею та Швецією відключили до березня
фото з відкритих джерел

Енергетичне з’єднання потужністю 600 МВт залишатиметься недоступним довше, ніж планувалося спочатку

Підводний енергетичний кабель SwePol Link, який з’єднує Польщу та Швецію, не працюватиме до початку березня після аварії, що сталася в середині лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nord Pool.

Кабель вийшов з ладу ввечері 11 лютого. Спочатку очікувалося, що він буде недоступним до 20 лютого, однак нові дані свідчать про продовження ремонту до кінця місяця.

За оновленою інформацією, повторний запуск SwePol Link запланований на опівночі з суботи 28 лютого на неділю 1 березня. Польський оператор системи передачі PSE заявив, що аварія не вплинула на стабільність енергосистеми країни, яка продовжує працювати у штатному режимі та відповідає критеріям безпеки.

У компанії також зазначили, що наразі немає ознак умисного втручання або диверсії, які могли б спричинити поломку.

SwePol Link є кабельною лінією постійного струму (HVDC) потужністю 600 МВт. Загальна довжина з’єднання перевищує 250 км, із яких близько 240 км прокладені по дну Балтійського моря.

Раніше Фінляндія вже посилила контроль у Фінській затоці після інцидентів із пошкодженням підводної інфраструктури в Балтійському морі. У Гельсінкі заявляли про необхідність розширення морського моніторингу та швидкого реагування на потенційні загрози, зокрема для енергетичних кабелів і телекомунікаційних ліній, які проходять поблизу фінських територіальних вод.

Теги: Балтійське море Польща

Кабель у Балтійському морі вийшов з ладу: Польща оцінила наслідки для енергосистеми
Кабель у Балтійському морі вийшов з ладу: Польща оцінила наслідки для енергосистеми
Автомати під іконами: російська церква організувала військові полігони для дітей (відео)
Автомати під іконами: російська церква організувала військові полігони для дітей (відео)
ChatGPT запровадив вікову перевірку через нові правила безпеки
ChatGPT запровадив вікову перевірку через нові правила безпеки
Смертельний вибух у Ленінградській області: військова комендатура окупантів перетворилася на руїни
Смертельний вибух у Ленінградській області: військова комендатура окупантів перетворилася на руїни
СБУ вдруге атакувала стратегічний нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ
СБУ вдруге атакувала стратегічний нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ
Помер один із найвпливовіших релігійних лідерів афроамериканців
Помер один із найвпливовіших релігійних лідерів афроамериканців

